https://ria.ru/20240707/pozhar-1958002513.html

На Кубани ликвидировали пожар на нефтебазе, возникший после атаки дронов

На Кубани ликвидировали пожар на нефтебазе, возникший после атаки дронов - РИА Новости, 07.07.2024

На Кубани ликвидировали пожар на нефтебазе, возникший после атаки дронов

Спасатели на вторые сутки ликвидировали пожар на нефтебазе в станице Ленинградской после атаки беспилотников на Краснодарский край, сообщили в оперштабе... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T11:54

2024-07-07T11:54

2024-07-07T11:54

происшествия

краснодарский край

павловский район

ейск

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КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. Спасатели на вторые сутки ликвидировали пожар на нефтебазе в станице Ленинградской после атаки беспилотников на Краснодарский край, сообщили в оперштабе региона. Ранее в оперштабе региона информировались о том, что в ночь с 5 на 6 июля гражданские объекты Ейского, Ленинградского и Павловского районов Краснодарского края подверглись атаке киевского режима. В Ейске зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов. Кроме того, атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива, которое было потушено в субботу. В станице Ленинградской в результате атаки дронов также произошло загорание резервуара с топливом. "В станице Ленинградской спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240317/evakuatsiya-1933590004.html

краснодарский край

павловский район

ейск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснодарский край, павловский район, ейск