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На Кубани ликвидировали пожар на нефтебазе, возникший после атаки дронов - РИА Новости, 07.07.2024
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11:54 07.07.2024
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На Кубани ликвидировали пожар на нефтебазе, возникший после атаки дронов
На Кубани ликвидировали пожар на нефтебазе, возникший после атаки дронов - РИА Новости, 07.07.2024
На Кубани ликвидировали пожар на нефтебазе, возникший после атаки дронов
Спасатели на вторые сутки ликвидировали пожар на нефтебазе в станице Ленинградской после атаки беспилотников на Краснодарский край, сообщили в оперштабе... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T11:54
2024-07-07T11:54
происшествия
краснодарский край
павловский район
ейск
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КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. Спасатели на вторые сутки ликвидировали пожар на нефтебазе в станице Ленинградской после атаки беспилотников на Краснодарский край, сообщили в оперштабе региона. Ранее в оперштабе региона информировались о том, что в ночь с 5 на 6 июля гражданские объекты Ейского, Ленинградского и Павловского районов Краснодарского края подверглись атаке киевского режима. В Ейске зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов. Кроме того, атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива, которое было потушено в субботу. В станице Ленинградской в результате атаки дронов также произошло загорание резервуара с топливом. "В станице Ленинградской спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240317/evakuatsiya-1933590004.html
краснодарский край
павловский район
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происшествия, краснодарский край, павловский район, ейск
Происшествия, Краснодарский край, Павловский район, Ейск
На Кубани ликвидировали пожар на нефтебазе, возникший после атаки дронов

Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в станице Ленинградской

Пожар на нефтебазе после атаки БПЛА в Краснодарском крае. Кадр видео очевидца
Пожар на нефтебазе после атаки БПЛА в Краснодарском крае. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Пожар на нефтебазе после атаки БПЛА в Краснодарском крае. Кадр видео очевидца. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. Спасатели на вторые сутки ликвидировали пожар на нефтебазе в станице Ленинградской после атаки беспилотников на Краснодарский край, сообщили в оперштабе региона.
Ранее в оперштабе региона информировались о том, что в ночь с 5 на 6 июля гражданские объекты Ейского, Ленинградского и Павловского районов Краснодарского края подверглись атаке киевского режима. В Ейске зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов. Кроме того, атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива, которое было потушено в субботу. В станице Ленинградской в результате атаки дронов также произошло загорание резервуара с топливом.
"В станице Ленинградской спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКраснодарский крайПавловский районЕйск
 
 
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