На Кубани ликвидировали пожар на нефтебазе, возникший после атаки дронов
Спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе в станице Ленинградской
Пожар на нефтебазе после атаки БПЛА в Краснодарском крае. Кадр видео очевидца
Пожар на нефтебазе после атаки БПЛА в Краснодарском крае. Кадр видео очевидца. Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 июл - РИА Новости. Спасатели на вторые сутки ликвидировали пожар на нефтебазе в станице Ленинградской после атаки беспилотников на Краснодарский край, сообщили в оперштабе региона.
Ранее в оперштабе региона информировались о том, что в ночь с 5 на 6 июля гражданские объекты Ейского, Ленинградского и Павловского районов Краснодарского края подверглись атаке киевского режима. В Ейске зафиксированы незначительные повреждения вышки сотовой связи в результате падения обломков аппаратов. Кроме того, атака беспилотников отражена в станице Павловской. После падения фрагментов БПЛА на нефтебазе произошло загорание резервуаров по хранению топлива, которое было потушено в субботу. В станице Ленинградской в результате атаки дронов также произошло загорание резервуара с топливом.
"В станице Ленинградской спасатели ликвидировали пожар на нефтебазе после атаки БПЛА", - говорится в сообщении.
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