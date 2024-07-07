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Пожар под Алуштой локализовали на 1,5 тысячи "квадратах"

Пожар под Алуштой локализовали на 1,5 тысячи "квадратах" - РИА Новости, 07.07.2024

Пожар под Алуштой локализовали на 1,5 тысячи "квадратах"

Пожар в Крыму, где под Алуштой горит газовая труба, локализован, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T01:19

2024-07-07T01:19

2024-07-07T02:39

алушта

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пожар в Крыму, где под Алуштой горит газовая труба, локализован, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России."Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Крыму, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.Тушение, как отмечается, продолжается.Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники работают на месте ЧП над недопущением распространения огня. Пострадавших в результате этой аварии и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала глава администрации Алушты Галина Огнева. В нескольких населенных пунктах, по ее словам, из-за ЧП приостановили газоснабжение. Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили, что на ликвидацию пожара в районе Алушты направлена дополнительная группировка спасателей, всего к тушению привлечено более 50 человек и 14 единиц техники. По данным ведомства, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив.

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Пожар на газораспределительной станции около Алушты Газораспределительный узел горит под Алуштой в Крыму, спасатели и лесники работают на месте ЧП, чтобы не допустить распространение огня, сообщает региональный главк МЧС 2024-07-07T01:19 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алушта, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия