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Пожар под Алуштой локализовали на 1,5 тысячи "квадратах" - РИА Новости, 07.07.2024
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01:19 07.07.2024 (обновлено: 02:39 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/pozhar-1957954938.html
Пожар под Алуштой локализовали на 1,5 тысячи "квадратах"
Пожар под Алуштой локализовали на 1,5 тысячи "квадратах" - РИА Новости, 07.07.2024
Пожар под Алуштой локализовали на 1,5 тысячи "квадратах"
Пожар в Крыму, где под Алуштой горит газовая труба, локализован, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T01:19
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алушта
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пожар в Крыму, где под Алуштой горит газовая труба, локализован, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России."Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Крыму, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.Тушение, как отмечается, продолжается.Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники работают на месте ЧП над недопущением распространения огня. Пострадавших в результате этой аварии и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала глава администрации Алушты Галина Огнева. В нескольких населенных пунктах, по ее словам, из-за ЧП приостановили газоснабжение. Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили, что на ликвидацию пожара в районе Алушты направлена дополнительная группировка спасателей, всего к тушению привлечено более 50 человек и 14 единиц техники. По данным ведомства, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив.
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Пожар на газораспределительной станции около Алушты
Газораспределительный узел горит под Алуштой в Крыму, спасатели и лесники работают на месте ЧП, чтобы не допустить распространение огня, сообщает региональный главк МЧС
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алушта, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Алушта, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожар под Алуштой локализовали на 1,5 тысячи "квадратах"

Пожар под Алуштой локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пожар в Крыму, где под Алуштой горит газовая труба, локализован, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.
«
"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Крыму, предварительно, на площади 1,5 тысячи квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.
Тушение, как отмечается, продолжается.
Вечером в субботу в районе села Виноградное под Алуштой произошло возгорание газораспределителя, МЧС и лесники работают на месте ЧП над недопущением распространения огня. Пострадавших в результате этой аварии и угрозы домам нет, возгорание произошло в лесной местности, сообщала глава администрации Алушты Галина Огнева. В нескольких населенных пунктах, по ее словам, из-за ЧП приостановили газоснабжение. Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили, что на ликвидацию пожара в районе Алушты направлена дополнительная группировка спасателей, всего к тушению привлечено более 50 человек и 14 единиц техники. По данным ведомства, произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, происходит факельное горение с переходом огня на лесной массив.
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
На тушение пожара под Алуштой направили дополнительную группировку сил МЧС
01:08
 
АлуштаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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