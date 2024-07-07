https://ria.ru/20240707/porazhenie-1957996572.html

В США заговорили о проблеме на Украине, которую невозможно скрыть

В США заговорили о проблеме на Украине, которую невозможно скрыть - РИА Новости, 07.07.2024

В США заговорили о проблеме на Украине, которую невозможно скрыть

Крах политики Североатлантического альянса по Украине очевиден, а Киев и его союзники не могут ничего сделать, чтобы это скрыть, заявил бывший советник... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T11:17

2024-07-07T11:17

2024-07-07T15:08

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Крах политики Североатлантического альянса по Украине очевиден, а Киев и его союзники не могут ничего сделать, чтобы это скрыть, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Все уже поняли, что такой конечный результат, который мог бы скрыть поражение НАТО на Украине от общественности, недостижим", — отметил он.По мнению Макгрегора, страны — члены военного блока находятся в недоумении и не знают, что предпринять. Он подчеркнул, что спецслужбы США пытаются сделать все возможное, чтобы отсрочить крах Украины до начала выборов в ноябре."Не думаю, что у них получится", — заключил эксперт.В марте президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что западные страны после начала специальной военной операции на Украине хотели покончить с Россией, но они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил.

https://ria.ru/20240707/nato-1957979540.html

https://ria.ru/20240707/frantsiya-1957987494.html

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в мире, украина, киев, сша, владимир путин, дмитрий киселев, министерство обороны сша, нато