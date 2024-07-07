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В США заговорили о проблеме на Украине, которую невозможно скрыть - РИА Новости, 07.07.2024
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11:17 07.07.2024 (обновлено: 15:08 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/porazhenie-1957996572.html
В США заговорили о проблеме на Украине, которую невозможно скрыть
В США заговорили о проблеме на Украине, которую невозможно скрыть - РИА Новости, 07.07.2024
В США заговорили о проблеме на Украине, которую невозможно скрыть
Крах политики Североатлантического альянса по Украине очевиден, а Киев и его союзники не могут ничего сделать, чтобы это скрыть, заявил бывший советник... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T11:17
2024-07-07T15:08
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Крах политики Североатлантического альянса по Украине очевиден, а Киев и его союзники не могут ничего сделать, чтобы это скрыть, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Все уже поняли, что такой конечный результат, который мог бы скрыть поражение НАТО на Украине от общественности, недостижим", — отметил он.По мнению Макгрегора, страны — члены военного блока находятся в недоумении и не знают, что предпринять. Он подчеркнул, что спецслужбы США пытаются сделать все возможное, чтобы отсрочить крах Украины до начала выборов в ноябре."Не думаю, что у них получится", — заключил эксперт.В марте президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что западные страны после начала специальной военной операции на Украине хотели покончить с Россией, но они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил.
https://ria.ru/20240707/nato-1957979540.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир путин, дмитрий киселев, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Министерство обороны США, НАТО
В США заговорили о проблеме на Украине, которую невозможно скрыть

Макгрегор: поражение НАТО на Украине невозможно скрыть

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Крах политики Североатлантического альянса по Украине очевиден, а Киев и его союзники не могут ничего сделать, чтобы это скрыть, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Все уже поняли, что такой конечный результат, который мог бы скрыть поражение НАТО на Украине от общественности, недостижим", — отметил он.
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По мнению Макгрегора, страны — члены военного блока находятся в недоумении и не знают, что предпринять. Он подчеркнул, что спецслужбы США пытаются сделать все возможное, чтобы отсрочить крах Украины до начала выборов в ноябре.
"Не думаю, что у них получится", — заключил эксперт.
В марте президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что западные страны после начала специальной военной операции на Украине хотели покончить с Россией, но они столкнулись с бессилием перед единством российского народа, устойчивостью российской финансово-экономической системы и растущими возможностями Вооруженных сил.
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