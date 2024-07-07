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Россия не позволит навязывать странам АТР чуждые интересы, заявил Толченов - РИА Новости, 07.07.2024
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12:06 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/politika-1958004211.html
Россия не позволит навязывать странам АТР чуждые интересы, заявил Толченов
Россия не позволит навязывать странам АТР чуждые интересы, заявил Толченов - РИА Новости, 07.07.2024
Россия не позволит навязывать странам АТР чуждые интересы, заявил Толченов
Россия не позволяет оказывать на страны Азиатско-Тихоокеанского региона давление и навязывать им чуждые интересы, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T12:06
2024-07-07T12:06
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ДЖАКАРТА, 7 июл - РИА Новости. Россия не позволяет оказывать на страны Азиатско-Тихоокеанского региона давление и навязывать им чуждые интересы, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии. "Россия не позволяет оказывать на страны АТР давление, навязывать далекие от национальных интересов взгляды… Ведь, все-таки, мы не только являемся неотъемлемой составной частью этого региона, но и подавляющее большинство регионалов воспринимает Россию как вполне определенную силу, которая помогает выстроить баланс интересов, помогает странам проводить самостоятельную политику", - отметил посол. По его словам, к достаточно большому числу стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые видят в России интересного партнера, относится и Индонезия. "Со своей стороны мы тоже заинтересованы в том, чтобы развивать связи с Индонезией, и готовы сотрудничать по самым разным направлениям", - подытожил Толченов.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954172287.html
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россия, индонезия, атр, в мире
Россия, Индонезия, АТР, В мире
Россия не позволит навязывать странам АТР чуждые интересы, заявил Толченов

Посол Толченов: Россия не позволит оказывать давление на страны АТР

© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Индонезии Сергей Толченов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Индонезии Сергей Толченов - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Индонезии Сергей Толченов. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 7 июл - РИА Новости. Россия не позволяет оказывать на страны Азиатско-Тихоокеанского региона давление и навязывать им чуждые интересы, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии.
"Россия не позволяет оказывать на страны АТР давление, навязывать далекие от национальных интересов взгляды… Ведь, все-таки, мы не только являемся неотъемлемой составной частью этого региона, но и подавляющее большинство регионалов воспринимает Россию как вполне определенную силу, которая помогает выстроить баланс интересов, помогает странам проводить самостоятельную политику", - отметил посол.
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По его словам, к достаточно большому числу стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые видят в России интересного партнера, относится и Индонезия.
"Со своей стороны мы тоже заинтересованы в том, чтобы развивать связи с Индонезией, и готовы сотрудничать по самым разным направлениям", - подытожил Толченов.
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