https://ria.ru/20240707/politika-1958004211.html

Россия не позволит навязывать странам АТР чуждые интересы, заявил Толченов

Россия не позволит навязывать странам АТР чуждые интересы, заявил Толченов - РИА Новости, 07.07.2024

Россия не позволит навязывать странам АТР чуждые интересы, заявил Толченов

Россия не позволяет оказывать на страны Азиатско-Тихоокеанского региона давление и навязывать им чуждые интересы, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T12:06

2024-07-07T12:06

2024-07-07T12:06

россия

индонезия

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ДЖАКАРТА, 7 июл - РИА Новости. Россия не позволяет оказывать на страны Азиатско-Тихоокеанского региона давление и навязывать им чуждые интересы, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии. "Россия не позволяет оказывать на страны АТР давление, навязывать далекие от национальных интересов взгляды… Ведь, все-таки, мы не только являемся неотъемлемой составной частью этого региона, но и подавляющее большинство регионалов воспринимает Россию как вполне определенную силу, которая помогает выстроить баланс интересов, помогает странам проводить самостоятельную политику", - отметил посол. По его словам, к достаточно большому числу стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые видят в России интересного партнера, относится и Индонезия. "Со своей стороны мы тоже заинтересованы в том, чтобы развивать связи с Индонезией, и готовы сотрудничать по самым разным направлениям", - подытожил Толченов.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954172287.html

https://ria.ru/20240114/protivostoyanie-1921292550.html

россия

индонезия

атр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, индонезия, атр, в мире