Россия не позволит навязывать странам АТР чуждые интересы, заявил Толченов
Посол Толченов: Россия не позволит оказывать давление на страны АТР
© Фото : МИД РФЧрезвычайный и полномочный посол России в Индонезии Сергей Толченов
© Фото : МИД РФ
Чрезвычайный и полномочный посол России в Индонезии Сергей Толченов. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 7 июл - РИА Новости. Россия не позволяет оказывать на страны Азиатско-Тихоокеанского региона давление и навязывать им чуждые интересы, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии.
"Россия не позволяет оказывать на страны АТР давление, навязывать далекие от национальных интересов взгляды… Ведь, все-таки, мы не только являемся неотъемлемой составной частью этого региона, но и подавляющее большинство регионалов воспринимает Россию как вполне определенную силу, которая помогает выстроить баланс интересов, помогает странам проводить самостоятельную политику", - отметил посол.
По его словам, к достаточно большому числу стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые видят в России интересного партнера, относится и Индонезия.
"Со своей стороны мы тоже заинтересованы в том, чтобы развивать связи с Индонезией, и готовы сотрудничать по самым разным направлениям", - подытожил Толченов.