https://ria.ru/20240707/politika-1957976915.html
Однополярная модель уходит в прошлое, заявил Моргулов
Однополярная модель уходит в прошлое, заявил Моргулов - РИА Новости, 07.07.2024
Однополярная модель уходит в прошлое, заявил Моргулов
Однополярная модель, которая служила интересам коллективного Запада, уходит в прошлое, новые центры силы появляются в Азии, Латинской Америке, Африке и на... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T09:04
2024-07-07T09:04
2024-07-07T09:04
в мире
азия
латинская америка
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игорь моргулов
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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Однополярная модель, которая служила интересам коллективного Запада, уходит в прошлое, новые центры силы появляются в Азии, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов. "Мы становимся свидетелями более справедливого многополярного мирового порядка. Однополярная модель, которая веками служила интересам так называемого коллективного Запада, уходит в прошлое. Она более не отражает чаяний всего человечества", - сказал Моргулов, выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине. Посол отметил, что "в Азии, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке" появляются новые центры силы, которые стремятся видеть свои страны "независимыми, равными другим, полагающимися на себя", а также осуществляют суверенное право выбирать свой собственный путь развития. "Это объективный процесс с исторической точки зрения, но Запад изо всех сил старается повернуть вспять маховик истории. Он делает всё, что в его силах, чтобы сохранить свое господство, в том числе навязывая остальному миру порядок, основанный на правилах, которые он изобрел вместо традиционного международного права", - сказал Моргулов. По его словам, цель этих попыток Запада заключается в том, чтобы принимать решения за других или убедиться, что остальные реализовывают их так, как это устраивает Запад.
https://ria.ru/20240704/putin-1957290635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азия, латинская америка, африка, игорь моргулов
В мире, Азия, Латинская Америка, Африка, Игорь Моргулов
Однополярная модель уходит в прошлое, заявил Моргулов
Посол России в Китае Моргулов: однополярная модель уходит в прошлое
ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Однополярная модель, которая служила интересам коллективного Запада, уходит в прошлое, новые центры силы появляются в Азии, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Мы становимся свидетелями более справедливого многополярного мирового порядка. Однополярная модель, которая веками служила интересам так называемого коллективного Запада, уходит в прошлое. Она более не отражает чаяний всего человечества", - сказал Моргулов, выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине
.
Посол отметил, что "в Азии, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке" появляются новые центры силы, которые стремятся видеть свои страны "независимыми, равными другим, полагающимися на себя", а также осуществляют суверенное право выбирать свой собственный путь развития.
«
"Это объективный процесс с исторической точки зрения, но Запад изо всех сил старается повернуть вспять маховик истории. Он делает всё, что в его силах, чтобы сохранить свое господство, в том числе навязывая остальному миру порядок, основанный на правилах, которые он изобрел вместо традиционного международного права", - сказал Моргулов.
По его словам, цель этих попыток Запада заключается в том, чтобы принимать решения за других или убедиться, что остальные реализовывают их так, как это устраивает Запад.