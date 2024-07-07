https://ria.ru/20240707/politika-1957976915.html

Однополярная модель уходит в прошлое, заявил Моргулов

Однополярная модель уходит в прошлое, заявил Моргулов - РИА Новости, 07.07.2024

Однополярная модель уходит в прошлое, заявил Моргулов

Однополярная модель, которая служила интересам коллективного Запада, уходит в прошлое, новые центры силы появляются в Азии, Латинской Америке, Африке и на... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T09:04

2024-07-07T09:04

2024-07-07T09:04

в мире

азия

латинская америка

африка

игорь моргулов

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ПЕКИН, 7 июл - РИА Новости. Однополярная модель, которая служила интересам коллективного Запада, уходит в прошлое, новые центры силы появляются в Азии, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке, заявил в воскресенье посол России в Китае Игорь Моргулов. "Мы становимся свидетелями более справедливого многополярного мирового порядка. Однополярная модель, которая веками служила интересам так называемого коллективного Запада, уходит в прошлое. Она более не отражает чаяний всего человечества", - сказал Моргулов, выступая на 12-м Всемирном форуме мира в Пекине. Посол отметил, что "в Азии, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке" появляются новые центры силы, которые стремятся видеть свои страны "независимыми, равными другим, полагающимися на себя", а также осуществляют суверенное право выбирать свой собственный путь развития. "Это объективный процесс с исторической точки зрения, но Запад изо всех сил старается повернуть вспять маховик истории. Он делает всё, что в его силах, чтобы сохранить свое господство, в том числе навязывая остальному миру порядок, основанный на правилах, которые он изобрел вместо традиционного международного права", - сказал Моргулов. По его словам, цель этих попыток Запада заключается в том, чтобы принимать решения за других или убедиться, что остальные реализовывают их так, как это устраивает Запад.

https://ria.ru/20240704/putin-1957290635.html

https://ria.ru/20240511/sistema-1945198222.html

азия

латинская америка

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азия, латинская америка, африка, игорь моргулов