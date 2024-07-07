https://ria.ru/20240707/pogoda-1957993359.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 07.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Небольшая облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, день будет солнечным и сухим, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T10:58

2024-07-07T10:58

2024-07-07T10:58

общество

москва

евгений тишковец

экология в россии

погода

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, день будет солнечным и сухим, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится центральной частью антициклона, благодаря чему день обещает быть солнечным и сухим, а температурный фон окажется в рамках климатической нормы июля. В Москве небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 25-27 градусов, по области плюс 23-28 градусов", - рассказал Тишковец Он добавил, что ветер будет дуть южный со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Солнечная активность и геомагнитное поле спокойные.

https://ria.ru/20240702/rekordy-1956781663.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, евгений тишковец, экология в россии, погода