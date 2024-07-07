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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 07.07.2024
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10:58 07.07.2024
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Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 07.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, день будет солнечным и сухим, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T10:58
2024-07-07T10:58
общество
москва
евгений тишковец
экология в россии
погода
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, день будет солнечным и сухим, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится центральной частью антициклона, благодаря чему день обещает быть солнечным и сухим, а температурный фон окажется в рамках климатической нормы июля. В Москве небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 25-27 градусов, по области плюс 23-28 градусов", - рассказал Тишковец Он добавил, что ветер будет дуть южный со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Солнечная активность и геомагнитное поле спокойные.
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общество, москва, евгений тишковец, экология в россии, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Экология в России, Погода
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

В Москве в воскресенье ожидается без осадков и до 27 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдых горожан в центре Москвы
Отдых горожан в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в воскресенье, день будет солнечным и сухим, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится центральной частью антициклона, благодаря чему день обещает быть солнечным и сухим, а температурный фон окажется в рамках климатической нормы июля. В Москве небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха в столице плюс 25-27 градусов, по области плюс 23-28 градусов", - рассказал Тишковец
Он добавил, что ветер будет дуть южный со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Солнечная активность и геомагнитное поле спокойные.
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЭкология в РоссииПогода
 
 
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