https://ria.ru/20240707/peskov-1958011171.html
На Западе придают большое значение визиту Моди в России, заявил Песков
На Западе придают большое значение визиту Моди в России, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2024
На Западе придают большое значение визиту Моди в России, заявил Песков
На Западе внимательно отслеживают визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию и придают ему большое значение, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:05
2024-07-07T13:05
2024-07-07T13:05
россия
нарендра моди
индия
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На Западе внимательно отслеживают визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию и придают ему большое значение, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Моди посетит Россию 8-9 июля."Ревнуют - значит внимательно отслеживают, внимательно отслеживают - значит придают большое значение. И здесь они не ошибаются: есть, чему придавать большое значение", - заявил Песков Павлу Зарубину в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о "ревности" среди западных политиков и в западных СМИ по поводу предстоящего визита Моди в Россию.
https://ria.ru/20240705/vizit-1957689973.html
https://ria.ru/20240702/peskov-1956846416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нарендра моди, индия, в мире, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, Нарендра Моди, Индия, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
На Западе придают большое значение визиту Моди в России, заявил Песков
Песков: на Западе отслеживают визит Моди в России и придают ему большое значение