https://ria.ru/20240707/peskov-1958011171.html

На Западе придают большое значение визиту Моди в России, заявил Песков

На Западе придают большое значение визиту Моди в России, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2024

На Западе придают большое значение визиту Моди в России, заявил Песков

На Западе внимательно отслеживают визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию и придают ему большое значение, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T13:05

2024-07-07T13:05

2024-07-07T13:05

россия

нарендра моди

индия

в мире

дмитрий песков

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891604480_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_39feb2c46a4d6097bedc7fd45ef0a201.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На Западе внимательно отслеживают визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию и придают ему большое значение, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Моди посетит Россию 8-9 июля."Ревнуют - значит внимательно отслеживают, внимательно отслеживают - значит придают большое значение. И здесь они не ошибаются: есть, чему придавать большое значение", - заявил Песков Павлу Зарубину в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о "ревности" среди западных политиков и в западных СМИ по поводу предстоящего визита Моди в Россию.

https://ria.ru/20240705/vizit-1957689973.html

https://ria.ru/20240702/peskov-1956846416.html

россия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, нарендра моди, индия, в мире, дмитрий песков, павел зарубин