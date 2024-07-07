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На Западе придают большое значение визиту Моди в России, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2024
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13:05 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/peskov-1958011171.html
На Западе придают большое значение визиту Моди в России, заявил Песков
На Западе придают большое значение визиту Моди в России, заявил Песков - РИА Новости, 07.07.2024
На Западе придают большое значение визиту Моди в России, заявил Песков
На Западе внимательно отслеживают визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию и придают ему большое значение, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:05
2024-07-07T13:05
россия
нарендра моди
индия
в мире
дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На Западе внимательно отслеживают визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию и придают ему большое значение, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Моди посетит Россию 8-9 июля."Ревнуют - значит внимательно отслеживают, внимательно отслеживают - значит придают большое значение. И здесь они не ошибаются: есть, чему придавать большое значение", - заявил Песков Павлу Зарубину в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о "ревности" среди западных политиков и в западных СМИ по поводу предстоящего визита Моди в Россию.
https://ria.ru/20240705/vizit-1957689973.html
https://ria.ru/20240702/peskov-1956846416.html
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россия, нарендра моди, индия, в мире, дмитрий песков, павел зарубин
Россия, Нарендра Моди, Индия, В мире, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
На Западе придают большое значение визиту Моди в России, заявил Песков

Песков: на Западе отслеживают визит Моди в России и придают ему большое значение

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На Западе внимательно отслеживают визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию и придают ему большое значение, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, Моди посетит Россию 8-9 июля.
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"Ревнуют - значит внимательно отслеживают, внимательно отслеживают - значит придают большое значение. И здесь они не ошибаются: есть, чему придавать большое значение", - заявил Песков Павлу Зарубину в интервью, фрагмент которого опубликован в Telegram-канале журналиста.
Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о "ревности" среди западных политиков и в западных СМИ по поводу предстоящего визита Моди в Россию.
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РоссияНарендра МодиИндияВ миреДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
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