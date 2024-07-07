https://ria.ru/20240707/parizh-1958100523.html
К площади Республики в Париже стянули усиленные наряды полиции
К площади Республики в Париже стянули усиленные наряды полиции - РИА Новости, 07.07.2024
К площади Республики в Париже стянули усиленные наряды полиции
Усиленные наряды полиции и водометы стянуты к площади Республики в Париже, где началась демонстрация после первых результатов второго тура парламентских... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T22:53
2024-07-07T22:53
2024-07-07T23:13
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Усиленные наряды полиции и водометы стянуты к площади Республики в Париже, где началась демонстрация после первых результатов второго тура парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Ранее более тысячи человек, поддерживающих левые силы во Франции, собрались в воскресенье вечером на площади Республики в Париже, в ожидании результатов второго тура парламентских выборов во Франции. Оглашение первых итогов толпа встретила ликованием.Демонстрация проходила мирно, однако позднее к ней присоединились сторонники фашистских групп. Несмотря на их провокации, серьезных столкновений с представителями антифашистких организаций не произошло.Тем не менее, в ожидании беспорядков к площади были стянуты усиленные наряды полиции и водометы.Выходы с площади были заблокированы сотрудниками правоохранительных органов.Согласно данным с избирательных участков, коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, на третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение". При этом ни одна коалиция не получает абсолютного большинства по итогам выборов.Первый тур выборов прошел в прошлое воскресенье, 30 июня. Тогда правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, набрав 20,04%.После оглашения результатов первого тура выборов в воскресенье вечером манифестация началась на площади Республики в Париже. Тогда акция в течение нескольких часов проходила мирно, пока к ней не примкнула радикально настроенная молодежь, одетая в черное. Как передавал корреспондент РИА Новости, радикалы запускали фейерверки, забрасывали полицейских файерами, били витрины магазинов и поджигали мусорные баки. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.
https://ria.ru/20240707/parizh-1958035595.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, парламентские выборы во франции — 2024, франция, эммануэль макрон
В мире, Париж, Парламентские выборы во Франции — 2024, Франция, Эммануэль Макрон
К площади Республики в Париже стянули усиленные наряды полиции
К площади Республики в Париже стянули усиленные наряды полиции и водометы
ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Усиленные наряды полиции и водометы стянуты к площади Республики в Париже, где началась демонстрация после первых результатов второго тура парламентских выборов, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее более тысячи человек, поддерживающих левые силы во Франции, собрались в воскресенье вечером на площади Республики в Париже, в ожидании результатов второго тура парламентских выборов во Франции. Оглашение первых итогов толпа встретила ликованием.
Демонстрация проходила мирно, однако позднее к ней присоединились сторонники фашистских групп. Несмотря на их провокации, серьезных столкновений с представителями антифашистких организаций не произошло.
Тем не менее, в ожидании беспорядков к площади были стянуты усиленные наряды полиции и водометы.
Выходы с площади были заблокированы сотрудниками правоохранительных органов.
Согласно данным с избирательных участков, коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона
, на третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение". При этом ни одна коалиция не получает абсолютного большинства по итогам выборов.
Первый тур выборов прошел в прошлое воскресенье, 30 июня. Тогда правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона оказалась на третьем месте, набрав 20,04%.
После оглашения результатов первого тура выборов в воскресенье вечером манифестация началась на площади Республики в Париже. Тогда акция в течение нескольких часов проходила мирно, пока к ней не примкнула радикально настроенная молодежь, одетая в черное. Как передавал корреспондент РИА Новости, радикалы запускали фейерверки, забрасывали полицейских файерами, били витрины магазинов и поджигали мусорные баки. Полиция применила слезоточивый газ для разгона толпы.