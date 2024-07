На Западе обеспокоились ответом Путина на ракетную провокацию США

Отправка Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности в ЕС вынудила президента России Владимира Путина ответить на эту провокацию, теперь европейцам будет гораздо тревожнее жить в своих странах. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of.