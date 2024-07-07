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На Западе обеспокоились ответом Путина на ракетную провокацию США - РИА Новости, 07.07.2024
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18:06 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/otvet-1958062027.html
На Западе обеспокоились ответом Путина на ракетную провокацию США
На Западе обеспокоились ответом Путина на ракетную провокацию США - РИА Новости, 07.07.2024
На Западе обеспокоились ответом Путина на ракетную провокацию США
Отправка Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности в ЕС вынудила президента России Владимира Путина ответить на эту провокацию, теперь европейцам... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T18:06
2024-07-07T18:06
в мире
сша
россия
дания
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скотт риттер
евросоюз
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Отправка Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности в ЕС вынудила президента России Владимира Путина ответить на эту провокацию, теперь европейцам будет гораздо тревожнее жить в своих странах. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of."В сентябре 2023 года США отправили две пусковые установки Mark70 в Данию. &lt;…&gt; Они могут запускать боеприпасы на расстояние 1800 миль (2896 километров), что явно входит в категорию ракет средней дальности. В ответ на это Владимир Путин сказал, что Россия оставляет за собой право начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности. &lt;…&gt; Я не знаю, понимают ли европейцы, что не жили до этого момента под постоянной угрозой неминуемого удара? Жителям Лондона, Парижа, Берлина, Мадрида и Рима стоит поблагодарить США, поскольку отныне они будут жить под такой угрозой", — отметил эксперт.В соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (1001-5500 километров) и меньшей дальности (500-1000 километров), а также пусковые установки для них.О том, что США не только производят такие ракеты, но и привозили их в Данию и на Филиппины для учений, Путин сообщил на заседании Совбеза в конце июня. Президент отметил, что остается неизвестным, вывезла американская сторона оттуда эти боеприпасы или нет. Российский лидер также подчеркнул, что Москва считает себя вправе начать разработку и производство таких же вооружений в ответ на действия Штатов.Вашингтон в начале 2019 года объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019-го.
https://ria.ru/20240707/vstrecha-1958048660.html
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в мире, сша, россия, дания, владимир путин, скотт риттер, евросоюз, договор о рсмд
В мире, США, Россия, Дания, Владимир Путин, Скотт Риттер, Евросоюз, Договор о РСМД
На Западе обеспокоились ответом Путина на ракетную провокацию США

Риттер: отправка США ракет средней дальности в ЕС вынудила Путина ответить

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Отправка Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности в ЕС вынудила президента России Владимира Путина ответить на эту провокацию, теперь европейцам будет гораздо тревожнее жить в своих странах. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of.
"В сентябре 2023 года США отправили две пусковые установки Mark70 в Данию. <…> Они могут запускать боеприпасы на расстояние 1800 миль (2896 километров), что явно входит в категорию ракет средней дальности. В ответ на это Владимир Путин сказал, что Россия оставляет за собой право начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности. <…> Я не знаю, понимают ли европейцы, что не жили до этого момента под постоянной угрозой неминуемого удара? Жителям Лондона, Парижа, Берлина, Мадрида и Рима стоит поблагодарить США, поскольку отныне они будут жить под такой угрозой", — отметил эксперт.
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В соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (1001-5500 километров) и меньшей дальности (500-1000 километров), а также пусковые установки для них.
О том, что США не только производят такие ракеты, но и привозили их в Данию и на Филиппины для учений, Путин сообщил на заседании Совбеза в конце июня. Президент отметил, что остается неизвестным, вывезла американская сторона оттуда эти боеприпасы или нет. Российский лидер также подчеркнул, что Москва считает себя вправе начать разработку и производство таких же вооружений в ответ на действия Штатов.
Вашингтон в начале 2019 года объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019-го.
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