На Западе обеспокоились ответом Путина на ракетную провокацию США
Риттер: отправка США ракет средней дальности в ЕС вынудила Путина ответить
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Отправка Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности в ЕС вынудила президента России Владимира Путина ответить на эту провокацию, теперь европейцам будет гораздо тревожнее жить в своих странах. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Through the eyes of.
"В сентябре 2023 года США отправили две пусковые установки Mark70 в Данию. <…> Они могут запускать боеприпасы на расстояние 1800 миль (2896 километров), что явно входит в категорию ракет средней дальности. В ответ на это Владимир Путин сказал, что Россия оставляет за собой право начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности. <…> Я не знаю, понимают ли европейцы, что не жили до этого момента под постоянной угрозой неминуемого удара? Жителям Лондона, Парижа, Берлина, Мадрида и Рима стоит поблагодарить США, поскольку отныне они будут жить под такой угрозой", — отметил эксперт.
В соответствии с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (1001-5500 километров) и меньшей дальности (500-1000 километров), а также пусковые установки для них.
О том, что США не только производят такие ракеты, но и привозили их в Данию и на Филиппины для учений, Путин сообщил на заседании Совбеза в конце июня. Президент отметил, что остается неизвестным, вывезла американская сторона оттуда эти боеприпасы или нет. Российский лидер также подчеркнул, что Москва считает себя вправе начать разработку и производство таких же вооружений в ответ на действия Штатов.
Вашингтон в начале 2019 года объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019-го.