https://ria.ru/20240707/otkljuchenie-1958081858.html

Балицкий объяснил отключение электроэнергии в Запорожской области

Балицкий объяснил отключение электроэнергии в Запорожской области - РИА Новости, 07.07.2024

Балицкий объяснил отключение электроэнергии в Запорожской области

Временное отключение электроэнергии произошло в Запорожской области, идет работа над устранением аварийной ситуации, сообщил губернатор Евгений Балицкий в... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T20:20

2024-07-07T20:20

2024-07-07T20:20

происшествия

жкх

запорожская область

евгений балицкий

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Временное отключение электроэнергии произошло в Запорожской области, идет работа над устранением аварийной ситуации, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. "️На линиях электропередачи Запорожской области произошло кратковременное отключение системы защиты линий, вследствие чего произошло временное отключение электроэнергии. Специалисты работают над устранением аварийной ситуации", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240705/energodar-1957615377.html

запорожская область

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Наталья Макарова

происшествия, жкх, запорожская область, евгений балицкий