https://ria.ru/20240707/otkljuchenie-1958081858.html
Балицкий объяснил отключение электроэнергии в Запорожской области
Балицкий объяснил отключение электроэнергии в Запорожской области - РИА Новости, 07.07.2024
Балицкий объяснил отключение электроэнергии в Запорожской области
Временное отключение электроэнергии произошло в Запорожской области, идет работа над устранением аварийной ситуации, сообщил губернатор Евгений Балицкий в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T20:20
2024-07-07T20:20
2024-07-07T20:20
происшествия
жкх
запорожская область
евгений балицкий
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Временное отключение электроэнергии произошло в Запорожской области, идет работа над устранением аварийной ситуации, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. "️На линиях электропередачи Запорожской области произошло кратковременное отключение системы защиты линий, вследствие чего произошло временное отключение электроэнергии. Специалисты работают над устранением аварийной ситуации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240705/energodar-1957615377.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, запорожская область, евгений балицкий
Происшествия, ЖКХ, Запорожская область, Евгений Балицкий
Балицкий объяснил отключение электроэнергии в Запорожской области
Балицкий: в Запорожской области кратковременно отключилась система защиты ЛЭП