https://ria.ru/20240707/omskaya-1958000230.html
Омскую область включили в программу стимулирования занятости
Омскую область включили в программу стимулирования занятости - РИА Новости, 07.07.2024
Омскую область включили в программу стимулирования занятости
Правительство включило Омскую область в число регионов-участников программы стимулирования занятости, решение принято в связи с ситуацией, которая сложилась в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T11:36
2024-07-07T11:36
2024-07-07T11:36
омская область
омская область
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство включило Омскую область в число регионов-участников программы стимулирования занятости, решение принято в связи с ситуацией, которая сложилась в регионе после весеннего паводка, сообщили в кабмине РФ. "Правительство добавило Омскую область в число субъектов, которым оказывается господдержка в реализации мероприятий по стимулированию занятости. На эти цели регион получит субсидии из федерального бюджета", - говорится в сообщении на сайте правительства. Омской области будет выделено более 58 миллионов рублей, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что выделенные средства пойдут на оказание поддержки работодателям в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда. "Решение принято в связи с последствиями ситуации, сложившейся в Омской области из-за весеннего паводка", - добавили в кабмине.
https://ria.ru/20240607/putin-1951396461.html
https://ria.ru/20240619/msp-1954017350.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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омская область, россия, михаил мишустин
Омская область , Омская область, Россия, Михаил Мишустин
Омскую область включили в программу стимулирования занятости
Правительство включило Омскую область в программу стимулирования занятости
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство включило Омскую область в число регионов-участников программы стимулирования занятости, решение принято в связи с ситуацией, которая сложилась в регионе после весеннего паводка, сообщили в кабмине РФ.
"Правительство добавило Омскую область
в число субъектов, которым оказывается господдержка в реализации мероприятий по стимулированию занятости. На эти цели регион получит субсидии из федерального бюджета", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Омской области будет выделено более 58 миллионов рублей, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаил Мишустин.
Отмечается, что выделенные средства пойдут на оказание поддержки работодателям в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда.
"Решение принято в связи с последствиями ситуации, сложившейся в Омской области из-за весеннего паводка", - добавили в кабмине.