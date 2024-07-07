https://ria.ru/20240707/omskaya-1958000230.html

Омскую область включили в программу стимулирования занятости

Омскую область включили в программу стимулирования занятости - РИА Новости, 07.07.2024

Омскую область включили в программу стимулирования занятости

Правительство включило Омскую область в число регионов-участников программы стимулирования занятости, решение принято в связи с ситуацией, которая сложилась в... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T11:36

2024-07-07T11:36

2024-07-07T11:36

омская область

омская область

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство включило Омскую область в число регионов-участников программы стимулирования занятости, решение принято в связи с ситуацией, которая сложилась в регионе после весеннего паводка, сообщили в кабмине РФ. "Правительство добавило Омскую область в число субъектов, которым оказывается господдержка в реализации мероприятий по стимулированию занятости. На эти цели регион получит субсидии из федерального бюджета", - говорится в сообщении на сайте правительства. Омской области будет выделено более 58 миллионов рублей, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром РФ Михаил Мишустин. Отмечается, что выделенные средства пойдут на оказание поддержки работодателям в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда. "Решение принято в связи с последствиями ситуации, сложившейся в Омской области из-за весеннего паводка", - добавили в кабмине.

https://ria.ru/20240607/putin-1951396461.html

https://ria.ru/20240619/msp-1954017350.html

омская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

омская область, россия, михаил мишустин