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Олланда избрали в Национальное собрание Франции, сообщают СМИ - РИА Новости, 07.07.2024
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21:14 07.07.2024 (обновлено: 21:45 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/olland-1958089867.html
Олланда избрали в Национальное собрание Франции, сообщают СМИ
Олланда избрали в Национальное собрание Франции, сообщают СМИ - РИА Новости, 07.07.2024
Олланда избрали в Национальное собрание Франции, сообщают СМИ
Бывший президент Франции Франсуа Олланд одерживает победу во втором туре выборов во Франции в департаменте Коррез и проходит в парламент страны, сообщает BFM TV РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T21:14
2024-07-07T21:45
в мире
франция
франсуа олланд
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эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд одерживает победу во втором туре выборов во Франции в департаменте Коррез и проходит в парламент страны, сообщает BFM TV со ссылкой на данные с участков."Бывший президент Франсуа Олланд избран от Корреза", - сообщил телеканал.Ранее были опубликованы первые результаты второго тура парламентских выборов во Франции. Согласно данным с избирательных участков, коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, на третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение". При этом ни одна коалиция не получает абсолютного большинства по итогам выборов.
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в мире, франция, франсуа олланд, парламентские выборы во франции — 2024, эммануэль макрон
В мире, Франция, Франсуа Олланд, Парламентские выборы во Франции — 2024, Эммануэль Макрон
Олланда избрали в Национальное собрание Франции, сообщают СМИ

BFM TV: Олланд выиграл выборы в своем округе и избрался в парламент Франции

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФрансуа Олланд
Франсуа Олланд - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Франсуа Олланд. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд одерживает победу во втором туре выборов во Франции в департаменте Коррез и проходит в парламент страны, сообщает BFM TV со ссылкой на данные с участков.
«
"Бывший президент Франсуа Олланд избран от Корреза", - сообщил телеканал.
Ранее были опубликованы первые результаты второго тура парламентских выборов во Франции. Согласно данным с избирательных участков, коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, на третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение". При этом ни одна коалиция не получает абсолютного большинства по итогам выборов.
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