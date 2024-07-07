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Олланда избрали в Национальное собрание Франции, сообщают СМИ

Олланда избрали в Национальное собрание Франции, сообщают СМИ - РИА Новости, 07.07.2024

Олланда избрали в Национальное собрание Франции, сообщают СМИ

Бывший президент Франции Франсуа Олланд одерживает победу во втором туре выборов во Франции в департаменте Коррез и проходит в парламент страны, сообщает BFM TV РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T21:14

2024-07-07T21:14

2024-07-07T21:45

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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Бывший президент Франции Франсуа Олланд одерживает победу во втором туре выборов во Франции в департаменте Коррез и проходит в парламент страны, сообщает BFM TV со ссылкой на данные с участков."Бывший президент Франсуа Олланд избран от Корреза", - сообщил телеканал.Ранее были опубликованы первые результаты второго тура парламентских выборов во Франции. Согласно данным с избирательных участков, коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, на третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение". При этом ни одна коалиция не получает абсолютного большинства по итогам выборов.

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, франция, франсуа олланд, парламентские выборы во франции — 2024, эммануэль макрон