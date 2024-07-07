https://ria.ru/20240707/odessa-1958026023.html

В Одессе сожгли автомобиль украинского военнослужащего

В Одессе сожгли автомобиль украинского военнослужащего - РИА Новости, 07.07.2024

В Одессе сожгли автомобиль украинского военнослужащего

Неизвестные в ночь на воскресенье в Одессе сожгли автомобиль украинского военнослужащего, заведено уголовное дело, пишет издание "Страна" со ссылкой источники в РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:34

2024-07-07T14:34

2024-07-07T14:34

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Неизвестные в ночь на воскресенье в Одессе сожгли автомобиль украинского военнослужащего, заведено уголовное дело, пишет издание "Страна" со ссылкой источники в правоохранительных органах. Ранее в воскресенье "Страна" сообщала, что неизвестные сожгли автомобиль украинского военного в Киеве. "В Одессе сегодня ночью сожгли автомобиль военного. Это случилось во дворе многоквартирного дома. Где-то в 1.00 (совпадает с мск - ред.) неизвестный поджог автомобиль Volkswagen. Пожар потушили через 10 минут, автомобиль получил повреждения. По данному факту открыто уголовное дело", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240707/porazhenie-1957996572.html

https://ria.ru/20240615/voditel-1953161715.html

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