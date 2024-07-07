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Непогода в КБР не позволяет добраться до запросившего помощи альпиниста - РИА Новости, 07.07.2024
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16:53 07.07.2024 (обновлено: 17:00 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/nepogoda-1958052405.html
Непогода в КБР не позволяет добраться до запросившего помощи альпиниста
Непогода в КБР не позволяет добраться до запросившего помощи альпиниста - РИА Новости, 07.07.2024
Непогода в КБР не позволяет добраться до запросившего помощи альпиниста
Плохие погодные условия не дают спасателям добраться до альпиниста, который запросил помощь в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, а также эвакуировать... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:53
2024-07-07T17:00
происшествия
черекский район
россия
тольятти
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 7 июл – РИА Новости. Плохие погодные условия не дают спасателям добраться до альпиниста, который запросил помощь в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, а также эвакуировать тело его погибшего напарника, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. Ранее сообщалось, что во время восхождения на гору Дыхтау в Черекском районе на высоте 5100 метров от удара молнии погиб альпинист 1973 года рождения из Тольятти. Его напарник смог спуститься до 4700 метров в базовый лагерь, но не может продолжить спуск из-за отсутствия снаряжения. По данным МЧС, коммерческий вертолет забросил две группы спасателей на высоту 2700 и 3800 метров. "В данный момент погодные условия не позволяют совершить подъем спасателям МЧС России. Работы осложняет низкая облачность, туман, мокрый снег. Маршрут - 4 Б категории сложности в условиях камнепада", - говорится в сообщении. Отмечается, у альпиниста имеется связь и запас продуктов.
https://ria.ru/20240707/kabardino-balkarija-1958000389.html
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черекский район
россия
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происшествия, черекский район, россия, тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Черекский район, Россия, Тольятти, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Непогода в КБР не позволяет добраться до запросившего помощи альпиниста

Непогода в горах КБР не позволяет добраться до запросившего помощи альпиниста

© МЧС Кабардино-Балкарии/TelegramСпасатели МЧС в горах Кабардино-Балкарии, где альпинист из Тольятти погиб от удара молнии. 7 июля 2024
Спасатели МЧС в горах Кабардино-Балкарии, где альпинист из Тольятти погиб от удара молнии. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© МЧС Кабардино-Балкарии/Telegram
Спасатели МЧС в горах Кабардино-Балкарии, где альпинист из Тольятти погиб от удара молнии. 7 июля 2024
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 7 июл – РИА Новости. Плохие погодные условия не дают спасателям добраться до альпиниста, который запросил помощь в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, а также эвакуировать тело его погибшего напарника, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
Ранее сообщалось, что во время восхождения на гору Дыхтау в Черекском районе на высоте 5100 метров от удара молнии погиб альпинист 1973 года рождения из Тольятти. Его напарник смог спуститься до 4700 метров в базовый лагерь, но не может продолжить спуск из-за отсутствия снаряжения.
Спасатели МЧС во время поисковой операции в горах Кабардино-Балкарии, где альпинист из Тольятти погиб от удара молнии. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
В Кабардино-Балкарии от удара молнии погиб альпинист
Вчера, 11:36
По данным МЧС, коммерческий вертолет забросил две группы спасателей на высоту 2700 и 3800 метров.
«
"В данный момент погодные условия не позволяют совершить подъем спасателям МЧС России. Работы осложняет низкая облачность, туман, мокрый снег. Маршрут - 4 Б категории сложности в условиях камнепада", - говорится в сообщении.
Отмечается, у альпиниста имеется связь и запас продуктов.
Тибет - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
При сходе снежной лавины в горах Тибета погибли два альпиниста
8 октября 2023, 15:32
 
ПроисшествияЧерекский районРоссияТольяттиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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