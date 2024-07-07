https://ria.ru/20240707/nepogoda-1958052405.html
Непогода в КБР не позволяет добраться до запросившего помощи альпиниста
Непогода в КБР не позволяет добраться до запросившего помощи альпиниста - РИА Новости, 07.07.2024
Непогода в КБР не позволяет добраться до запросившего помощи альпиниста
Плохие погодные условия не дают спасателям добраться до альпиниста, который запросил помощь в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, а также эвакуировать... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:53
2024-07-07T16:53
2024-07-07T17:00
происшествия
черекский район
россия
тольятти
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 7 июл – РИА Новости. Плохие погодные условия не дают спасателям добраться до альпиниста, который запросил помощь в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, а также эвакуировать тело его погибшего напарника, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. Ранее сообщалось, что во время восхождения на гору Дыхтау в Черекском районе на высоте 5100 метров от удара молнии погиб альпинист 1973 года рождения из Тольятти. Его напарник смог спуститься до 4700 метров в базовый лагерь, но не может продолжить спуск из-за отсутствия снаряжения. По данным МЧС, коммерческий вертолет забросил две группы спасателей на высоту 2700 и 3800 метров. "В данный момент погодные условия не позволяют совершить подъем спасателям МЧС России. Работы осложняет низкая облачность, туман, мокрый снег. Маршрут - 4 Б категории сложности в условиях камнепада", - говорится в сообщении. Отмечается, у альпиниста имеется связь и запас продуктов.
https://ria.ru/20240707/kabardino-balkarija-1958000389.html
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происшествия, черекский район, россия, тольятти, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Черекский район, Россия, Тольятти, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Непогода в КБР не позволяет добраться до запросившего помощи альпиниста
Непогода в горах КБР не позволяет добраться до запросившего помощи альпиниста