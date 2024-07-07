https://ria.ru/20240707/nepal-1958021982.html

Премьер Непала 12 июля попытается получить доверие парламента

Премьер Непала 12 июля попытается получить доверие парламента - РИА Новости, 07.07.2024

Премьер Непала 12 июля попытается получить доверие парламента

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал, ранее потерявший поддержку основных партнеров по альянсу, 12 июля попытается получить вотум доверия парламента страны, РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:11

2024-07-07T14:11

2024-07-07T14:40

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал, ранее потерявший поддержку основных партнеров по альянсу, 12 июля попытается получить вотум доверия парламента страны, сообщил его секретариат изданию The Kathmandu Post. "Дахал решил пройти проверку в соответствии со статьей 100(2) Конституции, которая гласит: "если политическая партия, которую представляет премьер-министр, разделена, или политическая партия, входящая в коалиционное правительство, отказывается от своей поддержки, премьер-министр должен внести в Палату представителей вотум доверия в течение тридцати дней", - сообщает издание. Это решение было принято после того, как Объединенная марксистско-ленинская коммунистическая партия Непала (КПН-ОМЛ) отказалась от поддержки правительства и объединилась с партией "Непальский конгресс" для формирования нового правительства. Президент "Непальского конгресса" Шер Бахадур Деуба и председатель КПН-ОМЛ Шарма Оли, оба бывшие премьер-министры страны, подписали соглашение о разделении власти, чтобы сформировать новое правительство. Согласно договоренности, Шарма Оли будет возглавлять "правительство национального согласия" в течение полутора лет, а Шер Бахадур Деуба будет премьер-министром на оставшийся срок нынешнего парламента. В Палате представителей Непала, которая состоит из 275 членов, "Непальский конгресс" является крупнейшей партией и располагает 89 местами, КПН-ОМЛ - 78 местами, а "Коммунистическая партия Непала-Маоистский центр" Пушпы Камала Дахаля – всего 32 местами. При этом действующему премьеру требуется 138 голосов, чтобы нынешнее правительство получило вотум доверия. Предстоящее голосование по вотуму доверия будет пятым вотумом доверия Дахалу после его назначения премьер-министром 25 декабря 2022 года. Предыдущие вотумы доверия также проводились из-за частых изменений в правящей коалиции, но на этот раз премьер-министр, скорее всего, не получит вотум доверия, считают местные эксперты.

https://ria.ru/20220925/shos-1819284442.html

https://radiosputnik.ru/20220925/nepal-1819285611.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, непал