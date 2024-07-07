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Премьер Непала 12 июля попытается получить доверие парламента - РИА Новости, 07.07.2024
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14:11 07.07.2024 (обновлено: 14:40 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/nepal-1958021982.html
Премьер Непала 12 июля попытается получить доверие парламента
Премьер Непала 12 июля попытается получить доверие парламента - РИА Новости, 07.07.2024
Премьер Непала 12 июля попытается получить доверие парламента
Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал, ранее потерявший поддержку основных партнеров по альянсу, 12 июля попытается получить вотум доверия парламента страны, РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:11
2024-07-07T14:40
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал, ранее потерявший поддержку основных партнеров по альянсу, 12 июля попытается получить вотум доверия парламента страны, сообщил его секретариат изданию The Kathmandu Post. "Дахал решил пройти проверку в соответствии со статьей 100(2) Конституции, которая гласит: "если политическая партия, которую представляет премьер-министр, разделена, или политическая партия, входящая в коалиционное правительство, отказывается от своей поддержки, премьер-министр должен внести в Палату представителей вотум доверия в течение тридцати дней", - сообщает издание. Это решение было принято после того, как Объединенная марксистско-ленинская коммунистическая партия Непала (КПН-ОМЛ) отказалась от поддержки правительства и объединилась с партией "Непальский конгресс" для формирования нового правительства. Президент "Непальского конгресса" Шер Бахадур Деуба и председатель КПН-ОМЛ Шарма Оли, оба бывшие премьер-министры страны, подписали соглашение о разделении власти, чтобы сформировать новое правительство. Согласно договоренности, Шарма Оли будет возглавлять "правительство национального согласия" в течение полутора лет, а Шер Бахадур Деуба будет премьер-министром на оставшийся срок нынешнего парламента. В Палате представителей Непала, которая состоит из 275 членов, "Непальский конгресс" является крупнейшей партией и располагает 89 местами, КПН-ОМЛ - 78 местами, а "Коммунистическая партия Непала-Маоистский центр" Пушпы Камала Дахаля – всего 32 местами. При этом действующему премьеру требуется 138 голосов, чтобы нынешнее правительство получило вотум доверия. Предстоящее голосование по вотуму доверия будет пятым вотумом доверия Дахалу после его назначения премьер-министром 25 декабря 2022 года. Предыдущие вотумы доверия также проводились из-за частых изменений в правящей коалиции, но на этот раз премьер-министр, скорее всего, не получит вотум доверия, считают местные эксперты.
https://ria.ru/20220925/shos-1819284442.html
https://radiosputnik.ru/20220925/nepal-1819285611.html
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в мире, непал
В мире, Непал
Премьер Непала 12 июля попытается получить доверие парламента

Премьер Непала попытается в пятый раз за 1,5 года получить доверие парламента

© AP Photo / Manish SwarupПремьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал
Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Manish Swarup
Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июл – РИА Новости. Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал, ранее потерявший поддержку основных партнеров по альянсу, 12 июля попытается получить вотум доверия парламента страны, сообщил его секретариат изданию The Kathmandu Post.
"Дахал решил пройти проверку в соответствии со статьей 100(2) Конституции, которая гласит: "если политическая партия, которую представляет премьер-министр, разделена, или политическая партия, входящая в коалиционное правительство, отказывается от своей поддержки, премьер-министр должен внести в Палату представителей вотум доверия в течение тридцати дней", - сообщает издание.
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Это решение было принято после того, как Объединенная марксистско-ленинская коммунистическая партия Непала (КПН-ОМЛ) отказалась от поддержки правительства и объединилась с партией "Непальский конгресс" для формирования нового правительства.
Президент "Непальского конгресса" Шер Бахадур Деуба и председатель КПН-ОМЛ Шарма Оли, оба бывшие премьер-министры страны, подписали соглашение о разделении власти, чтобы сформировать новое правительство. Согласно договоренности, Шарма Оли будет возглавлять "правительство национального согласия" в течение полутора лет, а Шер Бахадур Деуба будет премьер-министром на оставшийся срок нынешнего парламента.
В Палате представителей Непала, которая состоит из 275 членов, "Непальский конгресс" является крупнейшей партией и располагает 89 местами, КПН-ОМЛ - 78 местами, а "Коммунистическая партия Непала-Маоистский центр" Пушпы Камала Дахаля – всего 32 местами. При этом действующему премьеру требуется 138 голосов, чтобы нынешнее правительство получило вотум доверия.
Предстоящее голосование по вотуму доверия будет пятым вотумом доверия Дахалу после его назначения премьер-министром 25 декабря 2022 года. Предыдущие вотумы доверия также проводились из-за частых изменений в правящей коалиции, но на этот раз премьер-министр, скорее всего, не получит вотум доверия, считают местные эксперты.
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