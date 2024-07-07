https://ria.ru/20240707/nato-1958077961.html

Генсек НАТО: никто не говорил о приглашении Украины в альянс через 10 лет

Генсек НАТО: никто не говорил о приглашении Украины в альянс через 10 лет - РИА Новости, 07.07.2024

Генсек НАТО: никто не говорил о приглашении Украины в альянс через 10 лет

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил о том, что Украину примут в альянс через 10 лет. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T19:56

2024-07-07T19:56

2024-07-07T19:57

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что никто не говорил о том, что Украину примут в альянс через 10 лет. "Никто конкретно про десять лет не говорил, но очевидно, что принятие Украины - это очень серьезный вопрос... Самое важное, что нам надо делать, - это наращивать поддержку Украины, чтобы обеспечить ее победу", - сказал Столтенберг в интервью телеканалу CBS. При этом Столтенберг подчеркнул, что победа Киева в конфликте с РФ является предварительным условием "любого будущего членства для Украины" в альянсе. Он добавил, что для переговорного урегулирования конфликта с выходом на "устойчивый и справедливый мир" требуется продолжать широкую военную поддержку Украины. На саммите НАТО, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне, будут, по словам Столтенберга, утверждены решения о создании объединенного командования в Германии для координации помощи Украине, организации "логистических хабов в восточной части альянса" и подготовке украинских сил.

https://ria.ru/20240707/porazhenie-1957996572.html

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в мире, украина, киев, россия, йенс столтенберг, нато