https://ria.ru/20240707/musor-1958044347.html

В Волгоградской области мусор горит на площади 500 квадратов

В Волгоградской области мусор горит на площади 500 квадратов - РИА Новости, 07.07.2024

В Волгоградской области мусор горит на площади 500 квадратов

Мусор глубокого залегания горит на площади 500 квадратных метров в городе Михайловка Волгоградской области, сообщает отдел ГО и ЧС администрации города в своем... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T16:07

2024-07-07T16:07

2024-07-07T16:13

происшествия

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 7 июл - РИА Новости. Мусор глубокого залегания горит на площади 500 квадратных метров в городе Михайловка Волгоградской области, сообщает отдел ГО и ЧС администрации города в своем Telegram-канале. По информации отдела, пожарные ликвидируют возгорание мусора в Михайловке. "Произошло возгорание мусора на площади 500 квадратных метров. Тушение пожара осложняется тем, что происходит горение мусора глубокого залегания", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20240523/pozhar-1947874522.html

волгоградская область

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2024

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происшествия, волгоградская область