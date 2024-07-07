https://ria.ru/20240707/musor-1958044347.html
В Волгоградской области мусор горит на площади 500 квадратов
В Волгоградской области мусор горит на площади 500 квадратов - РИА Новости, 07.07.2024
В Волгоградской области мусор горит на площади 500 квадратов
Мусор глубокого залегания горит на площади 500 квадратных метров в городе Михайловка Волгоградской области, сообщает отдел ГО и ЧС администрации города в своем... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:07
2024-07-07T16:07
2024-07-07T16:13
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 7 июл - РИА Новости. Мусор глубокого залегания горит на площади 500 квадратных метров в городе Михайловка Волгоградской области, сообщает отдел ГО и ЧС администрации города в своем Telegram-канале. По информации отдела, пожарные ликвидируют возгорание мусора в Михайловке. "Произошло возгорание мусора на площади 500 квадратных метров. Тушение пожара осложняется тем, что происходит горение мусора глубокого залегания", - сообщает ведомство.
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
В Волгоградской области мусор горит на площади 500 квадратов
В Волгоградской Михайлове загорелся мусор на площади 500 квадратных метров