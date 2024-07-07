https://ria.ru/20240707/multfilm-1958098401.html
"Гадкий я 4" возглавил кинопрокат в СНГ без России и Белоруссии
"Гадкий я 4" возглавил кинопрокат в СНГ без России и Белоруссии - РИА Новости, 07.07.2024
"Гадкий я 4" возглавил кинопрокат в СНГ без России и Белоруссии
Четвертая часть мультфраншизы "Гадкий я" возглавила кинопрокат в странах СНГ без России и Белоруссии, заработав 83,7 миллиона рублей за прошедшие выходные,... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T22:34
2024-07-07T22:34
2024-07-07T22:34
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Четвертая часть мультфраншизы "Гадкий я" возглавила кинопрокат в странах СНГ без России и Белоруссии, заработав 83,7 миллиона рублей за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Вторую строчку в странах СНГ без России и Белоруссии занял лидер прошлой недели - мультфильм "Головоломка 2", собрав 31,7 миллиона рублей. На третье место (уже с учетом РФ и Белоруссии) опустился специальный выпуск мультфильма "Три богатыря: Ни дня без подвига": он заработал 29,4 миллиона рублей. Триллер "Тихое место: День первый" также в странах СНГ без России и Белоруссии занял четвертое место со сборами 18,2 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров (с учетом РФ и Белоруссии) "10 "жизней". Картина собрала в прокате 12,9 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240110/multfilmy-1920527967.html
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россия, белоруссия, снг
Культура, Россия, Белоруссия, СНГ
"Гадкий я 4" возглавил кинопрокат в СНГ без России и Белоруссии
Мультфильм "Гадкий я 4" возглавил кинопрокат в СНГ без России и Белоруссии