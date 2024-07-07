https://ria.ru/20240707/moskva-1958027744.html

Москвичам посоветовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары

Москвичам посоветовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары - РИА Новости, 07.07.2024

Москвичам посоветовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары

Жителям и гостям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице в воскресенье из-за жары, воздух прогреется до плюс 28 градусов, сообщается в... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:44

2024-07-07T14:44

2024-07-07T14:45

общество

москва

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Жителям и гостям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице в воскресенье из-за жары, воздух прогреется до плюс 28 градусов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Сегодня в столице столбики термометров достигают отметки 28 градусов. Избегайте длительного пребывания на улице", - говорится в сообщении. В ведомстве также посоветовали позаботиться о домашних питомцах.

https://ria.ru/20240707/zhara-1958012907.html

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общество, москва