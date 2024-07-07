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Москвичам посоветовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары - РИА Новости, 07.07.2024
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14:44 07.07.2024 (обновлено: 14:45 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/moskva-1958027744.html
Москвичам посоветовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары
Москвичам посоветовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары - РИА Новости, 07.07.2024
Москвичам посоветовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары
Жителям и гостям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице в воскресенье из-за жары, воздух прогреется до плюс 28 градусов, сообщается в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:44
2024-07-07T14:45
общество
москва
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Жителям и гостям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице в воскресенье из-за жары, воздух прогреется до плюс 28 градусов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "Сегодня в столице столбики термометров достигают отметки 28 градусов. Избегайте длительного пребывания на улице", - говорится в сообщении. В ведомстве также посоветовали позаботиться о домашних питомцах.
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общество, москва
Общество, Москва
Москвичам посоветовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары

Москвичам посоветовали в воскресенье не находиться долго на улице из-за жары

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке Зарядье в Москве
Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Жителям и гостям Москвы посоветовали избегать длительного пребывания на улице в воскресенье из-за жары, воздух прогреется до плюс 28 градусов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
«
"Сегодня в столице столбики термометров достигают отметки 28 градусов. Избегайте длительного пребывания на улице", - говорится в сообщении.
В ведомстве также посоветовали позаботиться о домашних питомцах.
Люди отдыхают в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Москвичей предупредили о сильной жаре
Вчера, 13:18
 
ОбществоМосква
 
 
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