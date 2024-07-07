https://ria.ru/20240707/moskva-1958013061.html

В Москве годовалый ребенок выжил, выпав из окна квартиры третьего этажа

В Москве годовалый ребенок выжил, выпав из окна квартиры третьего этажа - РИА Новости, 07.07.2024

В Москве годовалый ребенок выжил, выпав из окна квартиры третьего этажа

Годовалый ребенок выпал из окна квартиры третьего этажа дома на юго-востоке Москвы и выжил, мальчик госпитализирован, сообщила столичная прокуратура в... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T13:18

2024-07-07T13:18

2024-07-07T13:30

происшествия

москва

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Годовалый ребенок выпал из окна квартиры третьего этажа дома на юго-востоке Москвы и выжил, мальчик госпитализирован, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. "Годовалый малыш выпал из окна квартиры третьего этажа жилого дома на улице Ставропольская. Мальчик 2023 года рождения госпитализирован", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой по данному факту.

https://ria.ru/20240510/rebenok-1945150313.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва