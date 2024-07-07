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В Москве годовалый ребенок выжил, выпав из окна квартиры третьего этажа - РИА Новости, 07.07.2024
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13:18 07.07.2024 (обновлено: 13:30 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/moskva-1958013061.html
В Москве годовалый ребенок выжил, выпав из окна квартиры третьего этажа
В Москве годовалый ребенок выжил, выпав из окна квартиры третьего этажа - РИА Новости, 07.07.2024
В Москве годовалый ребенок выжил, выпав из окна квартиры третьего этажа
Годовалый ребенок выпал из окна квартиры третьего этажа дома на юго-востоке Москвы и выжил, мальчик госпитализирован, сообщила столичная прокуратура в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:18
2024-07-07T13:30
происшествия
москва
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Годовалый ребенок выпал из окна квартиры третьего этажа дома на юго-востоке Москвы и выжил, мальчик госпитализирован, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. "Годовалый малыш выпал из окна квартиры третьего этажа жилого дома на улице Ставропольская. Мальчик 2023 года рождения госпитализирован", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой по данному факту.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве годовалый ребенок выжил, выпав из окна квартиры третьего этажа

На юго-востоке Москвы годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа и выжил

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто падения ребенка из окна квартиры 3 этажа жилого дома на улице Ставропольская в Москве. 7 июля 2024
Место падения ребенка из окна квартиры 3 этажа жилого дома на улице Ставропольская в Москве. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место падения ребенка из окна квартиры 3 этажа жилого дома на улице Ставропольская в Москве. 7 июля 2024
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Годовалый ребенок выпал из окна квартиры третьего этажа дома на юго-востоке Москвы и выжил, мальчик госпитализирован, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
«
"Годовалый малыш выпал из окна квартиры третьего этажа жилого дома на улице Ставропольская. Мальчик 2023 года рождения госпитализирован", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой по данному факту.
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