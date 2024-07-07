В Москве годовалый ребенок выжил, выпав из окна квартиры третьего этажа
На юго-востоке Москвы годовалый ребенок выпал из окна третьего этажа и выжил
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто падения ребенка из окна квартиры 3 этажа жилого дома на улице Ставропольская в Москве. 7 июля 2024
Место падения ребенка из окна квартиры 3 этажа жилого дома на улице Ставропольская в Москве. 7 июля 2024
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Годовалый ребенок выпал из окна квартиры третьего этажа дома на юго-востоке Москвы и выжил, мальчик госпитализирован, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.
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"Годовалый малыш выпал из окна квартиры третьего этажа жилого дома на улице Ставропольская. Мальчик 2023 года рождения госпитализирован", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты проверки, проводимой по данному факту.
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