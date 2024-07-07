https://ria.ru/20240707/moskva-1957993524.html

В Москве отреставрируют дом, построенный в 1924 году

В Москве отреставрируют дом, построенный в 1924 году - РИА Новости, 07.07.2024

В Москве отреставрируют дом, построенный в 1924 году

Дом, построенный в 1924 году в Москве, отреставрируют в рамках столичной программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T11:00

2024-07-07T11:00

2024-07-07T11:00

городское хозяйство москвы

москва

капремонт в москве

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дом, построенный в 1924 году в Москве, отреставрируют в рамках столичной программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В рамках столичной программы капитального ремонта идет обновление пятиэтажного жилого дома по адресу: улица Ленинская Слобода, дом 7. Его возвели в 1924 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. В 1953-м здание достроили", - говорится в сообщении. Уточняется, что в 2024 году здесь приведут в порядок фасад и крышу, а также заменят внутренние инженерные системы. Особое внимание специалисты уделят сохранению индивидуального исторического облика постройки, которой уже 100 лет.

https://realty.ria.ru/20231212/remont-1915142164.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве