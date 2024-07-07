https://ria.ru/20240707/moskva-1957993524.html
В Москве отреставрируют дом, построенный в 1924 году
В Москве отреставрируют дом, построенный в 1924 году - РИА Новости, 07.07.2024
В Москве отреставрируют дом, построенный в 1924 году
Дом, построенный в 1924 году в Москве, отреставрируют в рамках столичной программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T11:00
2024-07-07T11:00
2024-07-07T11:00
городское хозяйство москвы
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капремонт в москве
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дом, построенный в 1924 году в Москве, отреставрируют в рамках столичной программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В рамках столичной программы капитального ремонта идет обновление пятиэтажного жилого дома по адресу: улица Ленинская Слобода, дом 7. Его возвели в 1924 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. В 1953-м здание достроили", - говорится в сообщении. Уточняется, что в 2024 году здесь приведут в порядок фасад и крышу, а также заменят внутренние инженерные системы. Особое внимание специалисты уделят сохранению индивидуального исторического облика постройки, которой уже 100 лет.
https://realty.ria.ru/20231212/remont-1915142164.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве
Городское хозяйство Москвы, Москва, Капремонт в Москве
В Москве отреставрируют дом, построенный в 1924 году
Московский дом 1924 года отреставрируют по программе капитального ремонта