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В Москве отреставрируют дом, построенный в 1924 году - РИА Новости, 07.07.2024
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11:00 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/moskva-1957993524.html
В Москве отреставрируют дом, построенный в 1924 году
В Москве отреставрируют дом, построенный в 1924 году - РИА Новости, 07.07.2024
В Москве отреставрируют дом, построенный в 1924 году
Дом, построенный в 1924 году в Москве, отреставрируют в рамках столичной программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T11:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дом, построенный в 1924 году в Москве, отреставрируют в рамках столичной программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В рамках столичной программы капитального ремонта идет обновление пятиэтажного жилого дома по адресу: улица Ленинская Слобода, дом 7. Его возвели в 1924 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. В 1953-м здание достроили", - говорится в сообщении. Уточняется, что в 2024 году здесь приведут в порядок фасад и крышу, а также заменят внутренние инженерные системы. Особое внимание специалисты уделят сохранению индивидуального исторического облика постройки, которой уже 100 лет.
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городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве
Городское хозяйство Москвы, Москва, Капремонт в Москве
В Москве отреставрируют дом, построенный в 1924 году

Московский дом 1924 года отреставрируют по программе капитального ремонта

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочий делает ремонт
Рабочий делает ремонт - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рабочий делает ремонт. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дом, построенный в 1924 году в Москве, отреставрируют в рамках столичной программы капитального ремонта, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"В рамках столичной программы капитального ремонта идет обновление пятиэтажного жилого дома по адресу: улица Ленинская Слобода, дом 7. Его возвели в 1924 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. В 1953-м здание достроили", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в 2024 году здесь приведут в порядок фасад и крышу, а также заменят внутренние инженерные системы. Особое внимание специалисты уделят сохранению индивидуального исторического облика постройки, которой уже 100 лет.
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