https://ria.ru/20240707/moskva-1957989910.html

В Лужниках откроется пространство "Москва — молодежная столица России"

В Лужниках откроется пространство "Москва — молодежная столица России" - РИА Новости, 07.07.2024

В Лужниках откроется пространство "Москва — молодежная столица России"

Пространство "Москва - молодежная столица России" откроется в спортивном комплексе "Лужники" в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T10:36

2024-07-07T10:36

2024-07-07T10:36

общество

москва

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пространство "Москва - молодежная столица России" откроется в спортивном комплексе "Лужники" в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В спортивном комплексе "Лужники" 13 и 14 июля состоится фестиваль VK Fest. Кроме того, здесь откроется пространство "Москва — молодежная столица России", - говорится в сообщении. Отмечается, что пространство "Москва — молодежная столица России" будет отражать атмосферу города, его стремление к цифровизации и постоянному развитию. Для посетителей пройдут уличные мероприятия и откроется интерактивная зона. "Гости смогут принять участие в танцевальных флешмобах Moscow Moves и посоревноваться друг с другом в различных танцевальных направлениях. А надев специальные очки и удобно разместившись в кресле VR-аттракциона "Полет над Москвой", посетители смогут совершить путешествие. У остальных гостей тоже будет возможность видеть изображение на экране и поучаствовать в технологичном погружении", - добавляется в сообщении. Как уточняется на сайте, организатором пространства "Москва — молодежная столица России" на фестивале выступает проект "Молодежь Москвы" городского Комитета общественных связей и молодежной политики.

https://ria.ru/20240706/sezd-1957948471.html

https://ria.ru/20240703/vecherinka-1957176890.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва