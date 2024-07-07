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В Лужниках откроется пространство "Москва — молодежная столица России" - РИА Новости, 07.07.2024
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10:36 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/moskva-1957989910.html
В Лужниках откроется пространство "Москва — молодежная столица России"
В Лужниках откроется пространство "Москва — молодежная столица России" - РИА Новости, 07.07.2024
В Лужниках откроется пространство "Москва — молодежная столица России"
Пространство "Москва - молодежная столица России" откроется в спортивном комплексе "Лужники" в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T10:36
2024-07-07T10:36
общество
москва
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пространство "Москва - молодежная столица России" откроется в спортивном комплексе "Лужники" в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "В спортивном комплексе "Лужники" 13 и 14 июля состоится фестиваль VK Fest. Кроме того, здесь откроется пространство "Москва — молодежная столица России", - говорится в сообщении. Отмечается, что пространство "Москва — молодежная столица России" будет отражать атмосферу города, его стремление к цифровизации и постоянному развитию. Для посетителей пройдут уличные мероприятия и откроется интерактивная зона. "Гости смогут принять участие в танцевальных флешмобах Moscow Moves и посоревноваться друг с другом в различных танцевальных направлениях. А надев специальные очки и удобно разместившись в кресле VR-аттракциона "Полет над Москвой", посетители смогут совершить путешествие. У остальных гостей тоже будет возможность видеть изображение на экране и поучаствовать в технологичном погружении", - добавляется в сообщении. Как уточняется на сайте, организатором пространства "Москва — молодежная столица России" на фестивале выступает проект "Молодежь Москвы" городского Комитета общественных связей и молодежной политики.
https://ria.ru/20240706/sezd-1957948471.html
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общество, москва
Общество, Москва
В Лужниках откроется пространство "Москва — молодежная столица России"

На VK Fest откроется пространство "Москва — молодежная столица России"

© РИА Новости / Евгений Филиппов | Перейти в медиабанкВид на спортивный комплекс "Лужники" в Москве
Вид на спортивный комплекс Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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Вид на спортивный комплекс "Лужники" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пространство "Москва - молодежная столица России" откроется в спортивном комплексе "Лужники" в столице, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"В спортивном комплексе "Лужники" 13 и 14 июля состоится фестиваль VK Fest. Кроме того, здесь откроется пространство "Москва — молодежная столица России", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что пространство "Москва — молодежная столица России" будет отражать атмосферу города, его стремление к цифровизации и постоянному развитию. Для посетителей пройдут уличные мероприятия и откроется интерактивная зона.
"Гости смогут принять участие в танцевальных флешмобах Moscow Moves и посоревноваться друг с другом в различных танцевальных направлениях. А надев специальные очки и удобно разместившись в кресле VR-аттракциона "Полет над Москвой", посетители смогут совершить путешествие. У остальных гостей тоже будет возможность видеть изображение на экране и поучаствовать в технологичном погружении", - добавляется в сообщении.
Как уточняется на сайте, организатором пространства "Москва — молодежная столица России" на фестивале выступает проект "Молодежь Москвы" городского Комитета общественных связей и молодежной политики.
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