https://ria.ru/20240707/moskalkova-1958060668.html

Москалькова обратилась к Киеву после публикаций об убийстве военнопленного

Москалькова обратилась к Киеву после публикаций об убийстве военнопленного - РИА Новости, 07.07.2024

Москалькова обратилась к Киеву после публикаций об убийстве военнопленного

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу для проведения проверки по факту... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T17:53

2024-07-07T17:53

2024-07-07T18:11

россия

вооруженные силы украины

татьяна москалькова

украина

в мире

сша

дмитрий лубинец

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась к омбудсмену Украины Дмитрию Лубинцу для проведения проверки по факту появления информация о зверском убийстве военными ВСУ российского военнопленного."В СМИ распространяется информация о зверском убийстве украинскими военными российского военнопленного… Обращаюсь к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцупровести тщательную проверку по данному факту и сообщить мне о результатах", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.Кроме того, федеральный омбудсмен подчеркнула, что считает эту ситуацию грубейшим нарушением норм международного права и что виновные должны понести строгое наказание.Ранее американская газета New York Times со ссылкой на медика так называемого международного "добровольческого отряда" на Украине Chosen (наемники, действующие в интересах ВСУ) Каспара Гроссе сообщила, что прокиевские боевики жестоко убили российского пленного, который просил о медицинской помощи. Кроме того, Гроссе признался, что это не единственный случай проявления жестокости со стороны прокиевских боевиков и наемников в зоне боевых действий. Он также рассказал, как один из наемников Chosen бросил гранату в пленного российского военнопленного.В интернете не раз появлялись видео расправы или пыток над российскими военными. Так, в сентябре 2023 года опубликовали видеоролик, на котором украинские боевики отправили пленных российских солдат на минное поле. Кроме того, в ноябре 2022 года появилось видео, где украинские военные расстреливают солдат, сдавшихся в плен и лежащих на земле. Также появлялись кадры, на которых пленным россиянам прострелили ноги. Кроме того, вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе отрезали пальцы, простреливали ноги, били арматурой и током.Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. По данным минобороны России, в целом за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5 962 боевика.

https://ria.ru/20240706/rassledovanie-1957940482.html

https://ria.ru/20240707/zaharova-1957956103.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, татьяна москалькова, украина, в мире, сша, дмитрий лубинец