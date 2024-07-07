В Молдавии предложили закрепить в конституции стремление к евроинтеграции
В Молдавии предложили закрепить в конституции стремление к евроинтеграции
© Sputnik / Михай Карауш
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 июл – РИА Новости. Вице-председатель правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" (PAS) и депутат парламента Раду Мариан выступил с предложением закрепить в конституции стремление к евроинтеграции.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
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"Этот референдум касается не только ПДС или президента, это возможность закрепить эту цель в конституции, потому что независимо от того, кто будет в правительстве, эта цель должна быть там", - заявил Мариан в эфире передачи Indicator Economic ("Экономический индикатор") на Radio Moldova.
Депутат отметил, что стремление Молдавии к членству в Европейском Союзе должно быть защищено на конституционном уровне, чтобы "любое будущее правительство не могло игнорировать волю народа".
Референдум о евроинтеграции подвергся критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности лидер полиблока "Победа" Илан Шор, экс-президент Молдавии Игорь Додон, экс-премьер-министр республики Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением. Оппозиция убеждена, что референдум не столько отражает стремления народа, сколько является инструментом для усиления позиций перед предстоящими выборами президента и парламента. Представители оппозиции считают, что такие меры могут подорвать доверие к демократическим процессам в стране. Общественная дискуссия вокруг референдума продолжает набирать обороты в стране. Некоторые представители оппозиции призывают население бойкотировать плебисцит, называя его незаконным и антинародным мероприятием. А ряд политсил убеждены, что бойкот референдума может провалиться. По их мнению, партия власти воспользуется голосами молдавской диаспоры за рубежом и минимальная явка в 1/3 будет обеспечена. Эти оппоненты Майи Санду и ПДС призывают граждан высказаться против европейской интеграции.
С мая 2022 года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, организованные оппозицией, которая требует отставки президента Санду и правительства. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители других партий, включая социалистов, партии "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями.