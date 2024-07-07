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На МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 07.07.2024
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19:04 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/mkad-1958070425.html
На МКАД восстановили движение после ДТП
На МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 07.07.2024
На МКАД восстановили движение после ДТП
Движение на внутренней стороне 63 километра МКАД в Москве, где столкнулись несколько машин, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T19:04
2024-07-07T19:04
москва
происшествия
авто
мкад
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 63 километра МКАД в Москве, где столкнулись несколько машин, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее сообщалось о том, что движение на внутренней стороне 63 километра МКАД затруднено из-за ДТП на протяженности 1,8 километра. "Движение на внутренней стороне 63 километра МКАД (в районе съезда №64А) восстановлено", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия, авто, мкад
Москва, Происшествия, Авто, МКАД
На МКАД восстановили движение после ДТП

Дептранс Москвы: движение на внутренней стороне 63 километра МКАД восстановили

© РИА Новости / Рамиль СитдиковДвижение автотранспорта на МКАД
Движение автотранспорта на МКАД - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Движение автотранспорта на МКАД. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 63 километра МКАД в Москве, где столкнулись несколько машин, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что движение на внутренней стороне 63 километра МКАД затруднено из-за ДТП на протяженности 1,8 километра.
"Движение на внутренней стороне 63 километра МКАД (в районе съезда №64А) восстановлено", - говорится в сообщении.
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