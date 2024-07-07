https://ria.ru/20240707/mkad-1958070425.html

На МКАД восстановили движение после ДТП

На МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 07.07.2024

На МКАД восстановили движение после ДТП

Движение на внутренней стороне 63 километра МКАД в Москве, где столкнулись несколько машин, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T19:04

2024-07-07T19:04

2024-07-07T19:04

москва

происшествия

авто

мкад

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 63 километра МКАД в Москве, где столкнулись несколько машин, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее сообщалось о том, что движение на внутренней стороне 63 километра МКАД затруднено из-за ДТП на протяженности 1,8 километра. "Движение на внутренней стороне 63 километра МКАД (в районе съезда №64А) восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240704/gibel-1957522518.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, происшествия, авто, мкад