https://ria.ru/20240707/mkad-1958070425.html
На МКАД восстановили движение после ДТП
На МКАД восстановили движение после ДТП - РИА Новости, 07.07.2024
На МКАД восстановили движение после ДТП
Движение на внутренней стороне 63 километра МКАД в Москве, где столкнулись несколько машин, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T19:04
2024-07-07T19:04
2024-07-07T19:04
москва
происшествия
авто
мкад
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 63 километра МКАД в Москве, где столкнулись несколько машин, восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. Ранее сообщалось о том, что движение на внутренней стороне 63 километра МКАД затруднено из-за ДТП на протяженности 1,8 километра. "Движение на внутренней стороне 63 километра МКАД (в районе съезда №64А) восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240704/gibel-1957522518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, авто, мкад
Москва, Происшествия, Авто, МКАД
На МКАД восстановили движение после ДТП
Дептранс Москвы: движение на внутренней стороне 63 километра МКАД восстановили