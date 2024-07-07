В Белгороде рассказали о восстановлении храмов после обстрелов
Митрополит Иоанн: храмы в Белгороде быстро восстанавливают после обстрелов ВСУ
Белгород . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Храмы в Белгородской митрополии быстро восстанавливают после украинских обстрелов, украинская сторона, разрушая их, пытается "насильно изгнать дух любви из нашего народа, но это никому не удастся", заявил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов).
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"Храмы, которые подверглись обстрелам (со стороны ВСУ ) и получили повреждения, быстро восстанавливаются (в Белгородской митрополии, она образована в пределах Белгородской области – ред.), как и поврежденные дома, предприятия. Усилиями губернатора, глав администраций, бизнес сообщества, простых людей, делается все, чтобы быстрей уврачевать "раны", которые говорят о разрушениях, которые больно отдаются в сознании людей, особенно детей", - сказал митрополит Иоанн в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
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По его словам, нужно, чтобы дети видели красоту мира, поэтому в митрополии стараются восстановить все как можно быстрее. "Мы (русский и украинский народы – ред.) едины по вере. Сейчас строятся храмы, несмотря на то, что девять - разрушенных, часть из них будут восстановлены, часть - планируем построить новое, потому что они не подлежат восстановлению. Но все-таки мы стремимся к тому, чтобы православие, как государственно- и культурообразующая религия наших славянских народов, всегда было во главе процесса единения", - пояснил митрополит Иоанн.
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"На прохоровской земле, где совершился перелом в Великой Отечественной войне… мы обязаны как можно быстрее восстановить храм апостолов Петра и Павла", - добавил иерарх. Также он рассказал о случае, когда снаряды, попавшие в храм, не разорвались и назвал это чудом, поскольку "Господь хранит свои дома, потому что Церковь Бога живого – столп и утверждение истины".
"Сегодня (со стороны Украины – ред.) пытаются исказить самую главную истину – о том, что Христос заповедовал любовь, а не разрушение. И разрушая, пытаются насильно изгнать дух любви из нашего народа, но это никому не удастся", - подчеркнул иерарх.
По его мнению, также ВСУ бьют по мирным объектам, храмам, чтобы запугать людей, "заставить убежать, бросить город". С этой же целью, добавил митрополит, распространяют фотографии пробок с пояснением, что это, якобы, массовый уход белгородцев из Белгорода. "Сейчас (на Украине – ред.) пытаются представить Белгородскую область как область, которая недавно была присоединена (к РФ – ред.), и у людей возникает ощущение, как будто Белгород это Украина. Это всегда был русский город", - заключил иерарх.