https://ria.ru/20240707/mitropolija-1958094940.html

В Белгороде рассказали о восстановлении храмов после обстрелов

В Белгороде рассказали о восстановлении храмов после обстрелов - РИА Новости, 07.07.2024

В Белгороде рассказали о восстановлении храмов после обстрелов

Храмы в Белгородской митрополии быстро восстанавливают после украинских обстрелов, украинская сторона, разрушая их, пытается "насильно изгнать дух любви из... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T22:03

2024-07-07T22:03

2024-07-07T22:03

специальная военная операция на украине

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белгород

вооруженные силы украины

религия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Храмы в Белгородской митрополии быстро восстанавливают после украинских обстрелов, украинская сторона, разрушая их, пытается "насильно изгнать дух любви из нашего народа, но это никому не удастся", заявил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов). "Храмы, которые подверглись обстрелам (со стороны ВСУ ) и получили повреждения, быстро восстанавливаются (в Белгородской митрополии, она образована в пределах Белгородской области – ред.), как и поврежденные дома, предприятия. Усилиями губернатора, глав администраций, бизнес сообщества, простых людей, делается все, чтобы быстрей уврачевать "раны", которые говорят о разрушениях, которые больно отдаются в сознании людей, особенно детей", - сказал митрополит Иоанн в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". По его словам, нужно, чтобы дети видели красоту мира, поэтому в митрополии стараются восстановить все как можно быстрее. "Мы (русский и украинский народы – ред.) едины по вере. Сейчас строятся храмы, несмотря на то, что девять - разрушенных, часть из них будут восстановлены, часть - планируем построить новое, потому что они не подлежат восстановлению. Но все-таки мы стремимся к тому, чтобы православие, как государственно- и культурообразующая религия наших славянских народов, всегда было во главе процесса единения", - пояснил митрополит Иоанн. "На прохоровской земле, где совершился перелом в Великой Отечественной войне… мы обязаны как можно быстрее восстановить храм апостолов Петра и Павла", - добавил иерарх. Также он рассказал о случае, когда снаряды, попавшие в храм, не разорвались и назвал это чудом, поскольку "Господь хранит свои дома, потому что Церковь Бога живого – столп и утверждение истины". "Сегодня (со стороны Украины – ред.) пытаются исказить самую главную истину – о том, что Христос заповедовал любовь, а не разрушение. И разрушая, пытаются насильно изгнать дух любви из нашего народа, но это никому не удастся", - подчеркнул иерарх. По его мнению, также ВСУ бьют по мирным объектам, храмам, чтобы запугать людей, "заставить убежать, бросить город". С этой же целью, добавил митрополит, распространяют фотографии пробок с пояснением, что это, якобы, массовый уход белгородцев из Белгорода. "Сейчас (на Украине – ред.) пытаются представить Белгородскую область как область, которая недавно была присоединена (к РФ – ред.), и у людей возникает ощущение, как будто Белгород это Украина. Это всегда был русский город", - заключил иерарх.

https://ria.ru/20240215/obstrel-1927632398.html

https://ria.ru/20240626/sevastopol-1955719391.html

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украина, белгородская область, белгород, вооруженные силы украины, религия