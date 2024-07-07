https://ria.ru/20240707/mishustin-1957982495.html

Мишустин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота

Мишустин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота - РИА Новости, 07.07.2024

Мишустин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, отметив, что развитие морского и РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T09:34

2024-07-07T09:34

2024-07-07T09:34

россия

михаил мишустин

владимир путин

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником, отметив, что развитие морского и речного судоходства является одним из государственных приоритетов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Морской и речной флот имеет для России важное, стратегическое значение. От его работы во многом зависит рост экономики, укрепление межрегиональных и торговых связей, логистическое обеспечение труднодоступных территорий, благополучие миллионов наших граждан. Развитие морского и речного судоходства – один из государственных приоритетов", - говорится в телеграмме. Мишустин добавил, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, указах о национальных целях поставил перед отраслью масштабные задачи, направленные на освоение Севморпути, арктических и дальневосточных морей, обустройство водных магистралей в рамках международных транспортных коридоров. А также расширение маршрутной сети пассажирских и грузовых перевозок, строительство и обновление флота, модернизацию портов и причалов, переход на новые технологические и цифровые платформы. "Уверен, что для их решения вы приложите все свои знания и опыт, обязательно добьётесь успехов. Ведь на морском и речном флоте работают профессионалы высокого класса, которые несут ответственность за безопасность пассажиров и сохранность грузов, в экстремальных ситуациях проявляют мужество и выдержку", - добавляется в телеграмме. Мишустин также поблагодарил всех за нелёгкий труд, преданность своему делу и выразил слова искренней признательности ветеранам, которые стояли у истоков создания отрасли и являются примером для молодых специалистов. В заключение он пожелал ветеранам и сотрудникам морского и речного флота здоровья, удачи, счастья и благополучия, а также новых успехов и достижений на благо России.

https://ria.ru/20240610/minpromtorg-1951907751.html

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Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, владимир путин, общество