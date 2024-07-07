https://ria.ru/20240707/minoborony-1957962530.html
Разведчики вычисляют артиллерию ВСУ на расстоянии до 150 километров в тылу
Разведчики вычисляют артиллерию ВСУ на расстоянии до 150 километров в тылу - РИА Новости, 07.07.2024
Разведчики вычисляют артиллерию ВСУ на расстоянии до 150 километров в тылу
Военнослужащие группировки войск "Север" засекают огневые подразделения ВСУ на расстоянии до 150 километров в тылу противника, активно применяя радиолокационную РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T05:16
2024-07-07T05:16
2024-07-07T05:26
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 7 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" засекают огневые подразделения ВСУ на расстоянии до 150 километров в тылу противника, активно применяя радиолокационную станцию "Ирбис", в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Север" в ходе специальной военной операции применяют новую радиолокационную станцию "Ирбис", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что с помощью станции возможно засечь любые огневые подразделения противника - минометные, ствольную и реактивную артиллерию, а также воздушные цели, - в тылу противника на расстоянии до 150 километров. "Особенно тесно с радиоразведчиками взаимодействуют артиллерийские подразделения. Обнаружив цель, экипаж "Ирбиса" передает координаты огневым подразделениям и, если необходимо, также корректирует их работу", - отметили в ведомстве. В Минобороны добавили, что благодаря станции бойцы уже неоднократно пресекали попытки ВСУ нанести удар по мирному населению, любая ракета засекается радаром, а информация оперативно передается в подразделения противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20240704/udar-1957287898.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Разведчики вычисляют артиллерию ВСУ на расстоянии до 150 километров в тылу
Минобороны: радиоразведчики засекают артиллерию ВСУ до 150 километров в их тылу
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 7 июл - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" засекают огневые подразделения ВСУ на расстоянии до 150 километров в тылу противника, активно применяя радиолокационную станцию "Ирбис", в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Военнослужащие группировки войск "Север" в ходе специальной военной операции применяют новую радиолокационную станцию "Ирбис", - сообщили в оборонном ведомстве.
В Минобороны уточнили, что с помощью станции возможно засечь любые огневые подразделения противника - минометные, ствольную и реактивную артиллерию, а также воздушные цели, - в тылу противника на расстоянии до 150 километров.
"Особенно тесно с радиоразведчиками взаимодействуют артиллерийские подразделения. Обнаружив цель, экипаж "Ирбиса" передает координаты огневым подразделениям и, если необходимо, также корректирует их работу", - отметили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что благодаря станции бойцы уже неоднократно пресекали попытки ВСУ нанести удар по мирному населению, любая ракета засекается радаром, а информация оперативно передается в подразделения противовоздушной обороны.