https://ria.ru/20240707/mesta-1958079930.html

СМИ: "Национальное объединение" получит до 228 мест в парламенте Франции

СМИ: "Национальное объединение" получит до 228 мест в парламенте Франции - РИА Новости, 07.07.2024

СМИ: "Национальное объединение" получит до 228 мест в парламенте Франции

Партия "Национальное объединение" получит от 210 до 228 мест из 577 во французском парламенте, сообщил бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на первые данные... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T20:08

2024-07-07T20:08

2024-07-07T20:40

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франция

эммануэль макрон

парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости. Партия "Национальное объединение" получит от 210 до 228 мест из 577 во французском парламенте, сообщил бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на первые данные экзит-поллов."Согласно первым данным опросов на выходе из участков, победу одерживает "Национальное объединение", не получая при этом абсолютного большинства. "Национальное объединение" набирает от 210 до 228 мест", — говорится в заявлении.В эту цифру также входят результаты союзников "Национального объединения" из партии республиканцев.В свою очередь, коалиция левых "Новый народный фронт" получает от 151 до 180 депутатских мандатов, а блок действующего президента Эммануэля Макрона — от 124 до 150 мест.Сегодня во Франции проходит второй тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату парламента. Голосование определит, станет ли правая партия "Национальное объединение" ведущей силой в Нацсобрании и займет ли ее лидер Жордан Барделла кресло премьер-министра.Бельгийские СМИ традиционно сообщают предварительные итоги выборов до закрытия участков во Франции, так как на них не распространяются французские законы.В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать своих кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагается, что в ходе "дуэлей" второго тура, где кандидаты от партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить.Кандидатуры сняли 224 претендента.

https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956643297.html

https://ria.ru/20240702/le-pen-1956854226.html

https://ria.ru/20240707/javka-1958063113.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024