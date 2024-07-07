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СМИ: "Национальное объединение" получит до 228 мест в парламенте Франции - РИА Новости, 07.07.2024
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20:08 07.07.2024 (обновлено: 20:40 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/mesta-1958079930.html
СМИ: "Национальное объединение" получит до 228 мест в парламенте Франции
СМИ: "Национальное объединение" получит до 228 мест в парламенте Франции - РИА Новости, 07.07.2024
СМИ: "Национальное объединение" получит до 228 мест в парламенте Франции
Партия "Национальное объединение" получит от 210 до 228 мест из 577 во французском парламенте, сообщил бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на первые данные... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T20:08
2024-07-07T20:40
в мире
франция
эммануэль макрон
парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости. Партия "Национальное объединение" получит от 210 до 228 мест из 577 во французском парламенте, сообщил бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на первые данные экзит-поллов."Согласно первым данным опросов на выходе из участков, победу одерживает "Национальное объединение", не получая при этом абсолютного большинства. "Национальное объединение" набирает от 210 до 228 мест", — говорится в заявлении.В эту цифру также входят результаты союзников "Национального объединения" из партии республиканцев.В свою очередь, коалиция левых "Новый народный фронт" получает от 151 до 180 депутатских мандатов, а блок действующего президента Эммануэля Макрона — от 124 до 150 мест.Сегодня во Франции проходит второй тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату парламента. Голосование определит, станет ли правая партия "Национальное объединение" ведущей силой в Нацсобрании и займет ли ее лидер Жордан Барделла кресло премьер-министра.Бельгийские СМИ традиционно сообщают предварительные итоги выборов до закрытия участков во Франции, так как на них не распространяются французские законы.В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать своих кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагается, что в ходе "дуэлей" второго тура, где кандидаты от партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить.Кандидатуры сняли 224 претендента.
https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956643297.html
https://ria.ru/20240702/le-pen-1956854226.html
https://ria.ru/20240707/javka-1958063113.html
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96
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в мире, франция, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024
СМИ: "Национальное объединение" получит до 228 мест в парламенте Франции

СМИ: "Национальное объединение" получит 210-228 из 577 мест в парламенте Франции

© AP Photo / Jean-Francois BadiasСотрудник избирательного участка начинает подсчет голосов во втором туре выборов в Национальное собрание Франции
Сотрудник избирательного участка начинает подсчет голосов во втором туре выборов в Национальное собрание Франции - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Сотрудник избирательного участка начинает подсчет голосов во втором туре выборов в Национальное собрание Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 июл — РИА Новости. Партия "Национальное объединение" получит от 210 до 228 мест из 577 во французском парламенте, сообщил бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на первые данные экзит-поллов.
«
"Согласно первым данным опросов на выходе из участков, победу одерживает "Национальное объединение", не получая при этом абсолютного большинства. "Национальное объединение" набирает от 210 до 228 мест", — говорится в заявлении.
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В эту цифру также входят результаты союзников "Национального объединения" из партии республиканцев.
В свою очередь, коалиция левых "Новый народный фронт" получает от 151 до 180 депутатских мандатов, а блок действующего президента Эммануэля Макрона — от 124 до 150 мест.
Сегодня во Франции проходит второй тур внеочередных выборов в Национальное собрание, нижнюю палату парламента. Голосование определит, станет ли правая партия "Национальное объединение" ведущей силой в Нацсобрании и займет ли ее лидер Жордан Барделла кресло премьер-министра.
Бельгийские СМИ традиционно сообщают предварительные итоги выборов до закрытия участков во Франции, так как на них не распространяются французские законы.
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В первом туре "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрало 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.
Чтобы не дать правым прийти к власти, макронисты и левые стали отзывать своих кандидатов, занявших третьи места в своих избирательных округах. Предполагается, что в ходе "дуэлей" второго тура, где кандидаты от партии Ле Пен сразятся с претендентами на кресло депутата от коалиции Макрона или левых, у "Национального объединения" будет меньше шансов победить.
Кандидатуры сняли 224 претендента.
Избиратели стоят в очереди на избирательном участке в Париже во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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