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Максимов: волонтеры вошли в общую историю Игр "Дети Азии" - РИА Новости, 07.07.2024
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Дети Азии - РИА Новости, 1920
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"
 
17:08 07.07.2024 (обновлено: 18:12 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/maksimov-1958054336.html
Максимов: волонтеры вошли в общую историю Игр "Дети Азии"
Максимов: волонтеры вошли в общую историю Игр "Дети Азии" - РИА Новости, 07.07.2024
Максимов: волонтеры вошли в общую историю Игр "Дети Азии"
Президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов поблагодарил волонтеров за работу и отметил, что они вошли в общую историю Игр "Дети Азии". РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T17:08
2024-07-07T18:12
viii международные спортивные игры "дети азии"
международные спортивные игры (мси) "дети азии"
общество
якутск
владивосток
россия
владимир максимов
дети азии
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов поблагодарил волонтеров за работу и отметил, что они вошли в общую историю Игр "Дети Азии". В рамках торжественного подведения итогов Волонтерского корпуса VIII Игр состоялось вручение знаков отличия волонтера Игр "Дети Азии". Знаки вручили президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов и вице-президент Комитета, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин. "Дорогие друзья, я хочу от имени Международного комитета "Дети Азии" поблагодарить каждого за вашу работу, за вашу отзывчивость. Волонтеры Игр "Дети Азии" - это особая миссия, это особые люди, которые всегда приходят на помощь. Вы те люди, которые делают эти Игры. И я рад, что сегодня мы будем вручать одним из первых знаки тем людям, которые уже вошли в историю. Дорогие друзья, вы все вошли в нашу общую историю Игр "Дети Азии", - поприветствовал волонтеров Максимов. В 2023 году в знак признательности волонтерам за активную работу и общий вклад в развитие Игр "Дети Азии" правлением Международного комитета "Дети Азии" был учрежден знак отличия волонтера Игр "Дети Азии". Знаком отличия награждаются волонтеры, которые осуществляют деятельность в течение нескольких лет на Играх "Дети Азии". Бронзовый знак вручается волонтерам, принявшим участие на трех Играх, серебряный знак получают за волонтерство на четырех Играх и золотой знак отличия за участие на пяти и более Играх "Дети Азии". "Большое олимпийское спасибо. Вы – олицетворение того, что на этих Играх и на любых других нет проигравших. Вы увозите отсюда прежде всего дружбу, новые знакомства. Вы доказали своей работой стремление к совершенству и вы проявили несказанное уважение ко всем", - отметил Плитухин. Бронзовым знаком волонтера награждены: Винокуров Айыллан Васильевич, волонтер V Игр "Дети Азии" в Якутске, VI Игр "Дети Азии" в Якутске и VIII Игр "Дети Азии"; Барабаньщикова Мария Анатольевна, волонтер VII Игр "Дети Азии" во Владивостоке, вторых зимних Игр "Дети Азии" в Кузбассе и VIII Игр "Дети Азии"; Ступаренко Светлана Валерьевна, волонтер VII Игр "Дети Азии" во Владивостоке, вторых зимних Игр "Дети Азии" в Кузбассе и VIII Игр "Дети Азии" и другие. Серебряным знаком волонтера награждена Наумова Лидия Николаевна, волонтер V Игр "Дети Азии" в Якутске, VI Игр "Дети Азии" в Якутске, первых зимних Игр "Дети Азии" и VIII Игр "Дети Азии" в Якутске. Золотым знаком волонтера награждена Нурутдинова Галия Файзрахмановна, волонтер VI Игр "Дети Азии" в Якутске, первых зимних Игр "Дети Азии" в Сахалине, VII Игр "Дети Азии" во Владивостоке, вторых зимних Игр "Дети Азии" в Кузбассе и VIII Игр "Дети Азии" в Якутске.
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международные спортивные игры (мси) "дети азии", общество, якутск, владивосток, россия, владимир максимов, дети азии
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии", Международные спортивные игры (МСИ) "Дети Азии", Общество, Якутск, Владивосток, Россия, Владимир Максимов, Дети Азии

Максимов: волонтеры вошли в общую историю Игр "Дети Азии"

© Фото : Международный комитет "Дети Азии"Президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов и вице-президент Комитета, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин во время вручения знаков отличия волонтерам Игр. 7 июля 2024
Президент Международного комитета Дети Азии Владимир Максимов и вице-президент Комитета, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин во время вручения знаков отличия волонтерам Игр. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Международный комитет "Дети Азии"
Президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов и вице-президент Комитета, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин во время вручения знаков отличия волонтерам Игр. 7 июля 2024
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов поблагодарил волонтеров за работу и отметил, что они вошли в общую историю Игр "Дети Азии".
В рамках торжественного подведения итогов Волонтерского корпуса VIII Игр состоялось вручение знаков отличия волонтера Игр "Дети Азии". Знаки вручили президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов и вице-президент Комитета, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин.
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"Дорогие друзья, я хочу от имени Международного комитета "Дети Азии" поблагодарить каждого за вашу работу, за вашу отзывчивость. Волонтеры Игр "Дети Азии" - это особая миссия, это особые люди, которые всегда приходят на помощь. Вы те люди, которые делают эти Игры. И я рад, что сегодня мы будем вручать одним из первых знаки тем людям, которые уже вошли в историю. Дорогие друзья, вы все вошли в нашу общую историю Игр "Дети Азии", - поприветствовал волонтеров Максимов.
В 2023 году в знак признательности волонтерам за активную работу и общий вклад в развитие Игр "Дети Азии" правлением Международного комитета "Дети Азии" был учрежден знак отличия волонтера Игр "Дети Азии".
Знаком отличия награждаются волонтеры, которые осуществляют деятельность в течение нескольких лет на Играх "Дети Азии". Бронзовый знак вручается волонтерам, принявшим участие на трех Играх, серебряный знак получают за волонтерство на четырех Играх и золотой знак отличия за участие на пяти и более Играх "Дети Азии".
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В Якутске наградили лучших волонтеров VIII Игр "Дети Азии"
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"Большое олимпийское спасибо. Вы – олицетворение того, что на этих Играх и на любых других нет проигравших. Вы увозите отсюда прежде всего дружбу, новые знакомства. Вы доказали своей работой стремление к совершенству и вы проявили несказанное уважение ко всем", - отметил Плитухин.
Бронзовым знаком волонтера награждены: Винокуров Айыллан Васильевич, волонтер V Игр "Дети Азии" в Якутске, VI Игр "Дети Азии" в Якутске и VIII Игр "Дети Азии"; Барабаньщикова Мария Анатольевна, волонтер VII Игр "Дети Азии" во Владивостоке, вторых зимних Игр "Дети Азии" в Кузбассе и VIII Игр "Дети Азии"; Ступаренко Светлана Валерьевна, волонтер VII Игр "Дети Азии" во Владивостоке, вторых зимних Игр "Дети Азии" в Кузбассе и VIII Игр "Дети Азии" и другие.
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6 июля, 12:41
Серебряным знаком волонтера награждена Наумова Лидия Николаевна, волонтер V Игр "Дети Азии" в Якутске, VI Игр "Дети Азии" в Якутске, первых зимних Игр "Дети Азии" и VIII Игр "Дети Азии" в Якутске.
Золотым знаком волонтера награждена Нурутдинова Галия Файзрахмановна, волонтер VI Игр "Дети Азии" в Якутске, первых зимних Игр "Дети Азии" в Сахалине, VII Игр "Дети Азии" во Владивостоке, вторых зимних Игр "Дети Азии" в Кузбассе и VIII Игр "Дети Азии" в Якутске.
 
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии"Международные спортивные игры (МСИ) "Дети Азии"ОбществоЯкутскВладивостокРоссияВладимир МаксимовДети Азии
 
 
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