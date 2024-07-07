https://ria.ru/20240707/maksimov-1958054336.html

Максимов: волонтеры вошли в общую историю Игр "Дети Азии"

Максимов: волонтеры вошли в общую историю Игр "Дети Азии" - РИА Новости, 07.07.2024

Максимов: волонтеры вошли в общую историю Игр "Дети Азии"

Президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов поблагодарил волонтеров за работу и отметил, что они вошли в общую историю Игр "Дети Азии". РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T17:08

2024-07-07T17:08

2024-07-07T18:12

viii международные спортивные игры "дети азии"

международные спортивные игры (мси) "дети азии"

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов поблагодарил волонтеров за работу и отметил, что они вошли в общую историю Игр "Дети Азии". В рамках торжественного подведения итогов Волонтерского корпуса VIII Игр состоялось вручение знаков отличия волонтера Игр "Дети Азии". Знаки вручили президент Международного комитета "Дети Азии" Владимир Максимов и вице-президент Комитета, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин. "Дорогие друзья, я хочу от имени Международного комитета "Дети Азии" поблагодарить каждого за вашу работу, за вашу отзывчивость. Волонтеры Игр "Дети Азии" - это особая миссия, это особые люди, которые всегда приходят на помощь. Вы те люди, которые делают эти Игры. И я рад, что сегодня мы будем вручать одним из первых знаки тем людям, которые уже вошли в историю. Дорогие друзья, вы все вошли в нашу общую историю Игр "Дети Азии", - поприветствовал волонтеров Максимов. В 2023 году в знак признательности волонтерам за активную работу и общий вклад в развитие Игр "Дети Азии" правлением Международного комитета "Дети Азии" был учрежден знак отличия волонтера Игр "Дети Азии". Знаком отличия награждаются волонтеры, которые осуществляют деятельность в течение нескольких лет на Играх "Дети Азии". Бронзовый знак вручается волонтерам, принявшим участие на трех Играх, серебряный знак получают за волонтерство на четырех Играх и золотой знак отличия за участие на пяти и более Играх "Дети Азии". "Большое олимпийское спасибо. Вы – олицетворение того, что на этих Играх и на любых других нет проигравших. Вы увозите отсюда прежде всего дружбу, новые знакомства. Вы доказали своей работой стремление к совершенству и вы проявили несказанное уважение ко всем", - отметил Плитухин. Бронзовым знаком волонтера награждены: Винокуров Айыллан Васильевич, волонтер V Игр "Дети Азии" в Якутске, VI Игр "Дети Азии" в Якутске и VIII Игр "Дети Азии"; Барабаньщикова Мария Анатольевна, волонтер VII Игр "Дети Азии" во Владивостоке, вторых зимних Игр "Дети Азии" в Кузбассе и VIII Игр "Дети Азии"; Ступаренко Светлана Валерьевна, волонтер VII Игр "Дети Азии" во Владивостоке, вторых зимних Игр "Дети Азии" в Кузбассе и VIII Игр "Дети Азии" и другие. Серебряным знаком волонтера награждена Наумова Лидия Николаевна, волонтер V Игр "Дети Азии" в Якутске, VI Игр "Дети Азии" в Якутске, первых зимних Игр "Дети Азии" и VIII Игр "Дети Азии" в Якутске. Золотым знаком волонтера награждена Нурутдинова Галия Файзрахмановна, волонтер VI Игр "Дети Азии" в Якутске, первых зимних Игр "Дети Азии" в Сахалине, VII Игр "Дети Азии" во Владивостоке, вторых зимних Игр "Дети Азии" в Кузбассе и VIII Игр "Дети Азии" в Якутске.

https://ria.ru/20240706/igry-1957907673.html

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https://ria.ru/20240706/maksimov-1957848773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

международные спортивные игры (мси) "дети азии", общество, якутск, владивосток, россия, владимир максимов, дети азии