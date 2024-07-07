https://ria.ru/20240707/makron-1958089052.html

Коалиция Макрона занимает второе место, сообщили СМИ

Коалиция Макрона занимает второе место, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2024

Коалиция Макрона занимает второе место, сообщили СМИ

Коалиция Макрона занимает второе место и может получить от 150 до 175 мест в парламенте по предварительным итогам второго тура выборов во Франции, сообщает... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T21:09

2024-07-07T21:09

2024-07-07T22:19

франция

в мире

эммануэль макрон

парламентские выборы во франции — 2024

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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Коалиция Макрона занимает второе место и может получить от 150 до 175 мест в парламенте по предварительным итогам второго тура выборов во Франции, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные с участков.Телеканал BFM TV опубликовал предварительные итоги голосования, согласно которым коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, набирая от 150 до 175 мест в парламенте. На третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 115 - 150 местами в парламенте.

https://ria.ru/20240707/golosovanie-1958087979.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франция, в мире, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024