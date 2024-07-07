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Коалиция Макрона занимает второе место, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2024
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21:09 07.07.2024 (обновлено: 22:19 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/makron-1958089052.html
Коалиция Макрона занимает второе место, сообщили СМИ
Коалиция Макрона занимает второе место, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.07.2024
Коалиция Макрона занимает второе место, сообщили СМИ
Коалиция Макрона занимает второе место и может получить от 150 до 175 мест в парламенте по предварительным итогам второго тура выборов во Франции, сообщает... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T21:09
2024-07-07T22:19
франция
в мире
эммануэль макрон
парламентские выборы во франции — 2024
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Коалиция Макрона занимает второе место и может получить от 150 до 175 мест в парламенте по предварительным итогам второго тура выборов во Франции, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные с участков.Телеканал BFM TV опубликовал предварительные итоги голосования, согласно которым коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, набирая от 150 до 175 мест в парламенте. На третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 115 - 150 местами в парламенте.
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франция, в мире, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024
Франция, В мире, Эммануэль Макрон, Парламентские выборы во Франции — 2024
Коалиция Макрона занимает второе место, сообщили СМИ

BFM TV: коалиция Макрона занимает второе место и может получить до 175 мест

© AFP 2024 / LUDOVIC MARINПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит во время прибытия на избирательный участок в Ле-Туке
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит во время прибытия на избирательный участок в Ле-Туке - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AFP 2024 / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Бриджит во время прибытия на избирательный участок в Ле-Туке. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Коалиция Макрона занимает второе место и может получить от 150 до 175 мест в парламенте по предварительным итогам второго тура выборов во Франции, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные с участков.
Телеканал BFM TV опубликовал предварительные итоги голосования, согласно которым коалиция левых партий "Новый народный фронт" лидирует на выборах во Франции, получая от 175 до 205 мест в парламенте. На втором месте предварительно идет коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, набирая от 150 до 175 мест в парламенте. На третьем - правая партия Ле Пен "Национальное объединение" с 115 - 150 местами в парламенте.
Работники избирательного участка начинают подсчет бюллетеней во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
Во Франции завершилось голосование на внеочередных выборах в парламент
Вчера, 21:03
 
ФранцияВ миреЭммануэль МакронПарламентские выборы во Франции — 2024
 
 
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