https://ria.ru/20240707/makron-1958017198.html
Макрон проголосовал на выборах в парламент в городе Ле Туке
Макрон проголосовал на выборах в парламент в городе Ле Туке - РИА Новости, 07.07.2024
Макрон проголосовал на выборах в парламент в городе Ле Туке
Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре выборов в Нацсобрание в прибрежном городе Ле-Туке, одной из немногих коммун департамента... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:45
2024-07-07T13:45
2024-07-07T14:10
в мире
парламент франции
парламентские выборы во франции — 2024
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958021250_0:0:2979:1676_1920x0_80_0_0_d4cab77b056f29c3d851288b3aa95858.jpg
ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре выборов в Нацсобрание в прибрежном городе Ле-Туке, одной из немногих коммун департамента Па-де-Кале, где кандидаты от его партии вышли в лидеры, сообщил телеканал BFMTV.Макрон накануне с супругой Брижит прибыл в Ле-Туке на севере страны, где находится их семейное имение.В воскресенье днем Макрон пообщался с народом, прежде чем прийти на избирательный участок.Пр итогам первого тура выборов победу в этом избирательном округе одержал кандидат от президентской коалиции. При этом в большинстве из 160 коммун департамента Па-де-Кале, кроме 15, включая Ле-Туке, с большим отрывом победили кандидаты от правой партии "Национальное объединение".Голосование в воскресенье проходит в 501-м избирательном округе. Еще в 76 округах кандидаты были выбраны в первом туре.Французам в двух турах 30 июня и 7 июля нужно выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.В первом туре правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.
https://ria.ru/20240707/vybory-1958004375.html
https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958011329.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958021250_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a13f161508a5c4d42688ff41df072ea9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, парламент франции, парламентские выборы во франции — 2024, эммануэль макрон
В мире, Парламент Франции, Парламентские выборы во Франции — 2024, Эммануэль Макрон
Макрон проголосовал на выборах в парламент в городе Ле Туке
Макрон проголосовал на выборах в парламент Франции в прибрежном городе Ле Туке
ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре выборов в Нацсобрание в прибрежном городе Ле-Туке, одной из немногих коммун департамента Па-де-Кале, где кандидаты от его партии вышли в лидеры, сообщил телеканал BFMTV
.
Макрон накануне с супругой Брижит прибыл в Ле-Туке на севере страны, где находится их семейное имение.
В воскресенье днем Макрон
пообщался с народом, прежде чем прийти на избирательный участок.
Пр итогам первого тура выборов победу в этом избирательном округе одержал кандидат от президентской коалиции. При этом в большинстве из 160 коммун департамента Па-де-Кале, кроме 15, включая Ле-Туке, с большим отрывом победили кандидаты от правой партии "Национальное объединение".
Голосование в воскресенье проходит в 501-м избирательном округе. Еще в 76 округах кандидаты были выбраны в первом туре.
Французам в двух турах 30 июня и 7 июля нужно выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
В первом туре правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.