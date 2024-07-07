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Макрон проголосовал на выборах в парламент в городе Ле Туке - РИА Новости, 07.07.2024
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13:45 07.07.2024 (обновлено: 14:10 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/makron-1958017198.html
Макрон проголосовал на выборах в парламент в городе Ле Туке
Макрон проголосовал на выборах в парламент в городе Ле Туке - РИА Новости, 07.07.2024
Макрон проголосовал на выборах в парламент в городе Ле Туке
Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре выборов в Нацсобрание в прибрежном городе Ле-Туке, одной из немногих коммун департамента... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:45
2024-07-07T14:10
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ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре выборов в Нацсобрание в прибрежном городе Ле-Туке, одной из немногих коммун департамента Па-де-Кале, где кандидаты от его партии вышли в лидеры, сообщил телеканал BFMTV.Макрон накануне с супругой Брижит прибыл в Ле-Туке на севере страны, где находится их семейное имение.В воскресенье днем Макрон пообщался с народом, прежде чем прийти на избирательный участок.Пр итогам первого тура выборов победу в этом избирательном округе одержал кандидат от президентской коалиции. При этом в большинстве из 160 коммун департамента Па-де-Кале, кроме 15, включая Ле-Туке, с большим отрывом победили кандидаты от правой партии "Национальное объединение".Голосование в воскресенье проходит в 501-м избирательном округе. Еще в 76 округах кандидаты были выбраны в первом туре.Французам в двух турах 30 июня и 7 июля нужно выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.В первом туре правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.
https://ria.ru/20240707/vybory-1958004375.html
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в мире, парламент франции, парламентские выборы во франции — 2024, эммануэль макрон
В мире, Парламент Франции, Парламентские выборы во Франции — 2024, Эммануэль Макрон
Макрон проголосовал на выборах в парламент в городе Ле Туке

Макрон проголосовал на выборах в парламент Франции в прибрежном городе Ле Туке

© AFP 2024 / MOHAMMED BADRAПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время голосования на выборах в Национальное собрание Франции на избирательном участке в Ле-Туке. 7 июля 2024
Президент Франции Эммануэль Макрон во время голосования на выборах в Национальное собрание Франции на избирательном участке в Ле-Туке. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AFP 2024 / MOHAMMED BADRA
Президент Франции Эммануэль Макрон во время голосования на выборах в Национальное собрание Франции на избирательном участке в Ле-Туке. 7 июля 2024
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проголосовал во втором туре выборов в Нацсобрание в прибрежном городе Ле-Туке, одной из немногих коммун департамента Па-де-Кале, где кандидаты от его партии вышли в лидеры, сообщил телеканал BFMTV.
Макрон накануне с супругой Брижит прибыл в Ле-Туке на севере страны, где находится их семейное имение.
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В воскресенье днем Макрон пообщался с народом, прежде чем прийти на избирательный участок.
Пр итогам первого тура выборов победу в этом избирательном округе одержал кандидат от президентской коалиции. При этом в большинстве из 160 коммун департамента Па-де-Кале, кроме 15, включая Ле-Туке, с большим отрывом победили кандидаты от правой партии "Национальное объединение".
Голосование в воскресенье проходит в 501-м избирательном округе. Еще в 76 округах кандидаты были выбраны в первом туре.
Французам в двух турах 30 июня и 7 июля нужно выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.
В первом туре правая партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, блок левых "Новый народный фронт" получил 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.
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