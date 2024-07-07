https://ria.ru/20240707/lemmi-1958068123.html

Новый глава МИД Британии заявил о непоколебимой поддержке Украины

Новый глава МИД Британии заявил о непоколебимой поддержке Украины - РИА Новости, 07.07.2024

Новый глава МИД Британии заявил о непоколебимой поддержке Украины

Новый руководитель министерства иностранных дел Великобритании в кабмине премьер-министра страны Кира Стармера Дэвид Лэмми заявил о непоколебимой поддержке... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T18:56

2024-07-07T18:56

2024-07-07T18:57

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ВАРШАВА, 7 июл – РИА Новости. Новый руководитель министерства иностранных дел Великобритании в кабмине премьер-министра страны Кира Стармера Дэвид Лэмми заявил о непоколебимой поддержке Украины и стремлении страны ее укреплять. "Мы хотели бы укрепить наши обязательства по поддержке Украины и европейской безопасности в целом посредством новых совместных проектов", - сказал Лэмми на совместной пресс-конференции с главой польского МИД Радославом Сикорским. В воскресенье главы МИД Польши и Великобритании встретились в Хобелине в центральной Польше. Во время пресс-конференции после переговоров политиков спросили об их ожиданиях от саммита глав государств НАТО, который начнется на следующей неделе, и о поддержке альянсом Украины. "Наша приверженность Украине тверда и непоколебима", - заверил новый глава британской дипломатии. "Мы едем в Вашингтон, чтобы подчеркнуть, что эта приверженность Украине и НАТО является для нас чрезвычайно серьезным вопросом. Я думаю, что многого можно добиться в ближайшие дни", - сказал он. По словам Лэмми, альянс един в стремлении оказывать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь. "И это, я думаю, будет посланием вашингтонского саммита", - отметил он. Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне 9-11 июля. Ранее высокопоставленный представитель Белого дома заявлял, что на саммите НАТО в Вашингтоне в июле будет объявлено о договоренностях альянса с Украиной в области военной подготовки, логистики, в техническом обеспечении и финансовой поддержке. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также ранее заявил, что новый пакет помощи Украине, который планируется утвердить на саммите в Вашингтоне, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами альянса, станут для Киева "мостом к членству в НАТО". Президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что шанс Киева вступить в альянс стал одной из причин начала специальной военной операции.-0-

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240704/ukraina-1957422910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вашингтон (штат), киев, кир стармер, радослав сикорский, йенс столтенберг, нато