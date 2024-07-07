https://ria.ru/20240707/lavrov-1958020426.html

Лавров ответил на вопрос об обстрелах российских регионов ракетами США

Лавров ответил на вопрос об обстрелах российских регионов ракетами США - РИА Новости, 07.07.2024

Лавров ответил на вопрос об обстрелах российских регионов ракетами США

Ракеты ВСУ не полетели бы, в том числе на Севастополь, без прямого участия США в наведении, об ответе Москвы "в обозримом будущем" скоро станет известно, заявил РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:07

2024-07-07T14:07

2024-07-07T17:44

сша

севастополь

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ракеты ВСУ не полетели бы, в том числе на Севастополь, без прямого участия США в наведении, об ответе Москвы "в обозримом будущем" скоро станет известно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обстрелы Севастополя и других российских регионов со стороны Киева."Без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении, в подготовке данных со спутников, эти ракеты никуда бы не полетели. <...> Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете", — сказал Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Глава МИД РФ отметил, что в НАТО и США продолжают говорить о том, что не принимают участия в конфликте с Россией."Это плохая мина при плохой игре, и они это прекрасно понимают", — подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

сша

севастополь

россия

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Наталья Макарова

сша, севастополь, россия, вооруженные силы украины