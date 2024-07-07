https://ria.ru/20240707/lavrov-1958020426.html
Лавров ответил на вопрос об обстрелах российских регионов ракетами США
Лавров ответил на вопрос об обстрелах российских регионов ракетами США - РИА Новости, 07.07.2024
Лавров ответил на вопрос об обстрелах российских регионов ракетами США
Ракеты ВСУ не полетели бы, в том числе на Севастополь, без прямого участия США в наведении, об ответе Москвы "в обозримом будущем" скоро станет известно, заявил РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:07
2024-07-07T14:07
2024-07-07T17:44
сша
севастополь
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ракеты ВСУ не полетели бы, в том числе на Севастополь, без прямого участия США в наведении, об ответе Москвы "в обозримом будущем" скоро станет известно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обстрелы Севастополя и других российских регионов со стороны Киева."Без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении, в подготовке данных со спутников, эти ракеты никуда бы не полетели. <...> Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете", — сказал Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Глава МИД РФ отметил, что в НАТО и США продолжают говорить о том, что не принимают участия в конфликте с Россией."Это плохая мина при плохой игре, и они это прекрасно понимают", — подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, севастополь, россия, вооруженные силы украины
США, Севастополь, Россия, Вооруженные силы Украины
Лавров ответил на вопрос об обстрелах российских регионов ракетами США
Лавров предупредил об ответе России на помощь США Украине в наведении ракет