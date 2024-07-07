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Лавров ответил на вопрос об обстрелах российских регионов ракетами США - РИА Новости, 07.07.2024
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14:07 07.07.2024 (обновлено: 17:44 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/lavrov-1958020426.html
Лавров ответил на вопрос об обстрелах российских регионов ракетами США
Лавров ответил на вопрос об обстрелах российских регионов ракетами США - РИА Новости, 07.07.2024
Лавров ответил на вопрос об обстрелах российских регионов ракетами США
Ракеты ВСУ не полетели бы, в том числе на Севастополь, без прямого участия США в наведении, об ответе Москвы "в обозримом будущем" скоро станет известно, заявил РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:07
2024-07-07T17:44
сша
севастополь
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ракеты ВСУ не полетели бы, в том числе на Севастополь, без прямого участия США в наведении, об ответе Москвы "в обозримом будущем" скоро станет известно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обстрелы Севастополя и других российских регионов со стороны Киева.&quot;Без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении, в подготовке данных со спутников, эти ракеты никуда бы не полетели. &lt;...&gt; Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете&quot;, — сказал Лавров в интервью для программы &quot;Москва. Кремль. Путин&quot;, видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.Глава МИД РФ отметил, что в НАТО и США продолжают говорить о том, что не принимают участия в конфликте с Россией."Это плохая мина при плохой игре, и они это прекрасно понимают", — подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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сша, севастополь, россия, вооруженные силы украины
США, Севастополь, Россия, Вооруженные силы Украины
Лавров ответил на вопрос об обстрелах российских регионов ракетами США

Лавров предупредил об ответе России на помощь США Украине в наведении ракет

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Ракеты ВСУ не полетели бы, в том числе на Севастополь, без прямого участия США в наведении, об ответе Москвы "в обозримом будущем" скоро станет известно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обстрелы Севастополя и других российских регионов со стороны Киева.
«

"Без прямого участия Соединенных Штатов в целенаведении, в подготовке данных со спутников, эти ракеты никуда бы не полетели. <...> Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете", — сказал Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Глава МИД РФ отметил, что в НАТО и США продолжают говорить о том, что не принимают участия в конфликте с Россией.
"Это плохая мина при плохой игре, и они это прекрасно понимают", — подчеркнул Лавров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
 
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