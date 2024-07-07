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Лавров назвал предвыборную кампанию в США печальным зрелищем - РИА Новости, 07.07.2024
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12:38 07.07.2024 (обновлено: 12:55 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/lavrov-1958008114.html
Лавров назвал предвыборную кампанию в США печальным зрелищем
Лавров назвал предвыборную кампанию в США печальным зрелищем - РИА Новости, 07.07.2024
Лавров назвал предвыборную кампанию в США печальным зрелищем
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1", назвал предвыборную кампанию в США... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T12:38
2024-07-07T12:55
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1", назвал предвыборную кампанию в США "печальным зрелищем", добавив, что каждый может сделать собственные выводы о том, как там всё "аранжируется". Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Печальное зрелище. Если система так называемой демократии американской производит такие результаты, такой ход предвыборной кампании, наверное, каждый может сделать выводы самостоятельно для себя о том, как это всё оркестрируется, аранжируется", - сказал Лавров. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий президент США Джо Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240706/bajden-1957926211.html
https://ria.ru/20240526/zakharova-1948386727.html
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в мире, сша, россия, атланта, джо байден, сергей лавров, дональд трамп
В мире, США, Россия, Атланта, Джо Байден, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Лавров назвал предвыборную кампанию в США печальным зрелищем

Лавров о предвыборной кампании в США: пусть каждый делает выводы сам

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИнтервью Сергея Лаврова
Интервью Сергея Лаврова - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Интервью Сергея Лаврова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1", назвал предвыборную кампанию в США "печальным зрелищем", добавив, что каждый может сделать собственные выводы о том, как там всё "аранжируется". Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"Печальное зрелище. Если система так называемой демократии американской производит такие результаты, такой ход предвыборной кампании, наверное, каждый может сделать выводы самостоятельно для себя о том, как это всё оркестрируется, аранжируется", - сказал Лавров.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
В конгрессе призвали Байдена выйти из предвыборной гонки
6 июля, 20:26
Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий президент США Джо Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
"Кринж года". Захарова высмеяла слова Байдена о могуществе США
26 мая, 01:53
 
В миреСШАРоссияАтлантаДжо БайденСергей ЛавровДональд Трамп
 
 
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