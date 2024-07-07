Лавров назвал предвыборную кампанию в США печальным зрелищем
Лавров о предвыборной кампании в США: пусть каждый делает выводы сам
Интервью Сергея Лаврова. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1", назвал предвыборную кампанию в США "печальным зрелищем", добавив, что каждый может сделать собственные выводы о том, как там всё "аранжируется". Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
"Печальное зрелище. Если система так называемой демократии американской производит такие результаты, такой ход предвыборной кампании, наверное, каждый может сделать выводы самостоятельно для себя о том, как это всё оркестрируется, аранжируется", - сказал Лавров.
Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий президент США Джо Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.