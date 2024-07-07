https://ria.ru/20240707/lavrov-1958008114.html

Лавров назвал предвыборную кампанию в США печальным зрелищем

Лавров назвал предвыборную кампанию в США печальным зрелищем - РИА Новости, 07.07.2024

Лавров назвал предвыборную кампанию в США печальным зрелищем

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1", назвал предвыборную кампанию в США... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T12:38

2024-07-07T12:38

2024-07-07T12:55

в мире

сша

россия

атланта

джо байден

сергей лавров

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия 1", назвал предвыборную кампанию в США "печальным зрелищем", добавив, что каждый может сделать собственные выводы о том, как там всё "аранжируется". Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин."Печальное зрелище. Если система так называемой демократии американской производит такие результаты, такой ход предвыборной кампании, наверное, каждый может сделать выводы самостоятельно для себя о том, как это всё оркестрируется, аранжируется", - сказал Лавров. Американские СМИ сходятся во мнении, что действующий президент США Джо Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240706/bajden-1957926211.html

https://ria.ru/20240526/zakharova-1948386727.html

сша

россия

атланта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, атланта, джо байден, сергей лавров, дональд трамп