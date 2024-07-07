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В Германии ужесточат критерии для получения пособий по безработице - РИА Новости, 07.07.2024
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16:20 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/kriterii-1958046786.html
В Германии ужесточат критерии для получения пособий по безработице
В Германии ужесточат критерии для получения пособий по безработице - РИА Новости, 07.07.2024
В Германии ужесточат критерии для получения пособий по безработице
Правящая коалиция Германии работает над ужесточением критериев для лиц, получающих пособия по безработице для граждан (Bürgergeld), сообщило в воскресенье... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T16:20
2024-07-07T16:20
в мире
германия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правящая коалиция Германии работает над ужесточением критериев для лиц, получающих пособия по безработице для граждан (Bürgergeld), сообщило в воскресенье издание Süddeutsche Zeitung. "Федеральное правительство хочет ужесточением правил побудить больше получателей Bürgergeld устроиться на работу. Так, в будущем более долгий путь на работу будет считаться приемлемым, отказ от приемлемой работы будет наказываться повышенным сокращением пособия, а неофициальная работа будет также вести к сокращению выплат", - пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на проект соответствующего документа. В частности, теперь для работающих менее шести часов в день приемлемым временем на дорогу до работы и обратно будет считаться 2,5 часа, а для работающих более шести часов - 3 часа. Кроме того, получатели пособий, которые ищут работу, должны будут раз в месяц лично отчитываться перед соответствующими органами. Ежемесячная выплата Bürgergeld на одного человека составляет до 563 евро. Помимо граждан Германии право на получение этой выплаты имеют украинские беженцы.
https://ria.ru/20240605/stt-1950646632.html
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в мире, германия
В мире, Германия
В Германии ужесточат критерии для получения пособий по безработице

Правительство Германии ужесточит критерии для получения пособий по безработице

© Depositphotos.com / pandionhiatus3Вид на Берлин
Вид на Берлин - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Depositphotos.com / pandionhiatus3
Вид на Берлин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правящая коалиция Германии работает над ужесточением критериев для лиц, получающих пособия по безработице для граждан (Bürgergeld), сообщило в воскресенье издание Süddeutsche Zeitung.
«
"Федеральное правительство хочет ужесточением правил побудить больше получателей Bürgergeld устроиться на работу. Так, в будущем более долгий путь на работу будет считаться приемлемым, отказ от приемлемой работы будет наказываться повышенным сокращением пособия, а неофициальная работа будет также вести к сокращению выплат", - пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на проект соответствующего документа.
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В частности, теперь для работающих менее шести часов в день приемлемым временем на дорогу до работы и обратно будет считаться 2,5 часа, а для работающих более шести часов - 3 часа. Кроме того, получатели пособий, которые ищут работу, должны будут раз в месяц лично отчитываться перед соответствующими органами.
Ежемесячная выплата Bürgergeld на одного человека составляет до 563 евро. Помимо граждан Германии право на получение этой выплаты имеют украинские беженцы.
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