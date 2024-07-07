https://ria.ru/20240707/krasnodar-1958080898.html

Власти Краснодара просят жителей оставаться дома из-за сильной бури

Власти Краснодара просят жителей оставаться дома из-за сильной бури - РИА Новости, 07.07.2024

Власти Краснодара просят жителей оставаться дома из-за сильной бури

Буря пришла в Краснодар, все службы готовы к непогоде, сообщил мэр города Евгений Наумов, попросив жителей города переждать это время дома. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T20:14

2024-07-07T20:14

2024-07-07T20:45

краснодар

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Буря пришла в Краснодар, все службы готовы к непогоде, сообщил мэр города Евгений Наумов, попросив жителей города переждать это время дома. "В городе разыгралась буря. Все службы готовы к непогоде, у них нет выходного. В случае необходимости на дороги выйдет водооткачивающая техника. И по традиции, рекомендую переждать это время дома, с семьей", - написал глава столицы Краснодарского края в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240707/tsiklon-1958075871.html

краснодар

краснодарский край

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краснодар, краснодарский край