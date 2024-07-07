Рейтинг@Mail.ru
Власти Краснодара просят жителей оставаться дома из-за сильной бури - РИА Новости, 07.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 07.07.2024 (обновлено: 20:45 07.07.2024)
https://ria.ru/20240707/krasnodar-1958080898.html
Власти Краснодара просят жителей оставаться дома из-за сильной бури
Власти Краснодара просят жителей оставаться дома из-за сильной бури - РИА Новости, 07.07.2024
Власти Краснодара просят жителей оставаться дома из-за сильной бури
Буря пришла в Краснодар, все службы готовы к непогоде, сообщил мэр города Евгений Наумов, попросив жителей города переждать это время дома. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T20:14
2024-07-07T20:45
краснодар
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958085358_0:172:842:646_1920x0_80_0_0_1f2af0c25879db57541393285d627710.jpg
КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Буря пришла в Краснодар, все службы готовы к непогоде, сообщил мэр города Евгений Наумов, попросив жителей города переждать это время дома. "В городе разыгралась буря. Все службы готовы к непогоде, у них нет выходного. В случае необходимости на дороги выйдет водооткачивающая техника. И по традиции, рекомендую переждать это время дома, с семьей", - написал глава столицы Краснодарского края в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240707/tsiklon-1958075871.html
краснодар
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958085358_0:20:842:652_1920x0_80_0_0_e92f5950d12c5e3e116d4c87035c7940.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, краснодарский край
Краснодар, Краснодарский край
Власти Краснодара просят жителей оставаться дома из-за сильной бури

В Краснодаре разыгралась буря, власти просят жителей оставаться дома

© Евгений Наумов/TelegramБуря в Краснодаре. 7 июля 2024
Буря в Краснодаре. 7 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Евгений Наумов/Telegram
Буря в Краснодаре. 7 июля 2024
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Буря пришла в Краснодар, все службы готовы к непогоде, сообщил мэр города Евгений Наумов, попросив жителей города переждать это время дома.
«
"В городе разыгралась буря. Все службы готовы к непогоде, у них нет выходного. В случае необходимости на дороги выйдет водооткачивающая техника. И по традиции, рекомендую переждать это время дома, с семьей", - написал глава столицы Краснодарского края в Telegram-канале.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
В Петербурге рассказали о последствиях циклона "Делия"
Вчера, 19:45
 
КраснодарКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала