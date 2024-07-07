В Ереване открылся кинофестиваль "Золотой абрикос"
В Ереване открылся 21-й международный кинофестиваль "Золотой абрикос"
© SputnikГости на церемонии открытия Международного кинофестиваля "Золотой абрикос", приуроченного к 100-летию Сергея Параджанова и Шарля Азнавура в Ереване. 7 июля 2024
© Sputnik
Гости на церемонии открытия Международного кинофестиваля "Золотой абрикос", приуроченного к 100-летию Сергея Параджанова и Шарля Азнавура в Ереване. 7 июля 2024
ЕРЕВАН, 7 июл - РИА Новости. Очередной, 21-й по счету международный кинофестиваль "Золотой абрикос" открылся в воскресенье в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Официальная церемония прошла в столичном спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна. Фильмом открытия стала картина канадского режиссера Атома Эгояна "Семь вуалей" с Амандой Сейфрид. Ее премьера состоялась в сентябре 2023 года на кинофестивале в Торонто. В 2024 году картину показали на 74-м Берлинском кинофестивале. Эгоян также возглавил жюри конкурса короткометражных фильмов. Закроется фестиваль показом отреставрированной армянской картины режиссеров Нарине Мкртчян и Арсена Азатяна "Бобо" (The Boogeyman), рассказывающей о последних днях жизни всемирно известного кинорежиссера Сергея Параджанова. В фильм включен материал последней неоконченной работы Параджанова "Исповедь".
Всего в международный конкурс полнометражного кино включены 11 фильмов. В течение недели в рамках кинофестиваля будут показаны свыше 100 фильмов, в том числе премьеры Каннского, Берлинского, Венецианского кинофестивалей.
Жюри конкурса полнометражных фильмов возглавляет обладатель двух премий "Оскар" американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Александр Пейн. Председателем жюри конкурса "Региональная панорама" является режиссер и клипмейкер Тарсем Сингх. Почетным гостем фестиваля в нынешнем году стал голливудский актер Кевин Спейси.
Фестиваль "Золотой абрикос" проводится при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. Генеральный спонсор - мэрия Еревана.
Международный кинофестиваль "Золотой абрикос" проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе. Он организован при поддержке министерства культуры Армении. В разные годы фестиваль в Ереване посещали всемирно известные кинодеятели, среди которых писатель и сценарист Тонино Гуэрра, актрисы Клаудия Кардинале, Фанни Ардан, Настасья Кински, Орнелла Мути, Такеши Китано. В 2010 году ереванский кинофестиваль удостоился главной премии Международного союза кино, телевидения и спорта Ficts Plate D'honneur.