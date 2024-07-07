https://ria.ru/20240707/kinofestival-1958075226.html

В Ереване открылся кинофестиваль "Золотой абрикос"

В Ереване открылся кинофестиваль "Золотой абрикос" - РИА Новости, 07.07.2024

В Ереване открылся кинофестиваль "Золотой абрикос"

Очередной, 21-й по счету международный кинофестиваль "Золотой абрикос" открылся в воскресенье в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T19:41

2024-07-07T19:41

2024-07-07T20:47

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ЕРЕВАН, 7 июл - РИА Новости. Очередной, 21-й по счету международный кинофестиваль "Золотой абрикос" открылся в воскресенье в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. Официальная церемония прошла в столичном спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна. Фильмом открытия стала картина канадского режиссера Атома Эгояна "Семь вуалей" с Амандой Сейфрид. Ее премьера состоялась в сентябре 2023 года на кинофестивале в Торонто. В 2024 году картину показали на 74-м Берлинском кинофестивале. Эгоян также возглавил жюри конкурса короткометражных фильмов. Закроется фестиваль показом отреставрированной армянской картины режиссеров Нарине Мкртчян и Арсена Азатяна "Бобо" (The Boogeyman), рассказывающей о последних днях жизни всемирно известного кинорежиссера Сергея Параджанова. В фильм включен материал последней неоконченной работы Параджанова "Исповедь". Всего в международный конкурс полнометражного кино включены 11 фильмов. В течение недели в рамках кинофестиваля будут показаны свыше 100 фильмов, в том числе премьеры Каннского, Берлинского, Венецианского кинофестивалей. Жюри конкурса полнометражных фильмов возглавляет обладатель двух премий "Оскар" американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Александр Пейн. Председателем жюри конкурса "Региональная панорама" является режиссер и клипмейкер Тарсем Сингх. Почетным гостем фестиваля в нынешнем году стал голливудский актер Кевин Спейси. Фестиваль "Золотой абрикос" проводится при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. Генеральный спонсор - мэрия Еревана. Международный кинофестиваль "Золотой абрикос" проводится в Ереване с 2004 года и считается одним из самых престижных в регионе. Он организован при поддержке министерства культуры Армении. В разные годы фестиваль в Ереване посещали всемирно известные кинодеятели, среди которых писатель и сценарист Тонино Гуэрра, актрисы Клаудия Кардинале, Фанни Ардан, Настасья Кински, Орнелла Мути, Такеши Китано. В 2010 году ереванский кинофестиваль удостоился главной премии Международного союза кино, телевидения и спорта Ficts Plate D'honneur.

https://ria.ru/20240702/nika-1956796674.html

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ереван, армения, торонто, сергей параджанов, аманда сейфрид, кевин спейси