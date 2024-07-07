В Киеве сожгли автомобиль украинского военного
"Страна": в Киеве ночью сожгли автомобиль украинского военного
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Неизвестные ночью в Киеве сожгли автомобиль украинского военнослужащего, сообщает в воскресенье издание "Страна" в Telegram-канале.
"В Киеве на Оболони ночью сожгли автомобиль военного, который приехал на операцию в Киев… Автомобиль был припаркован во дворе, на нем была военная символика. Полностью сгорела передняя часть бусика Volkswagen", - говорится в сообщении издания.
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Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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