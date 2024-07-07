https://ria.ru/20240707/kater-1957969610.html

В Хабаровске завели дело после опрокидывания катера с людьми

В Хабаровске завели дело после опрокидывания катера с людьми - РИА Новости, 07.07.2024

В Хабаровске завели дело после опрокидывания катера с людьми

Уголовное дело заведено после опрокидывания катера с людьми в реке Амур в Хабаровске, сообщается на официальном сайте Восточного межрегионального следственного... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T08:22

2024-07-07T08:22

2024-07-07T08:22

происшествия

амур (река)

хабаровск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено после опрокидывания катера с людьми в реке Амур в Хабаровске, сообщается на официальном сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ранее в МЧС по региону сообщали, что около 2.00 воскресенья (19.00 мск субботы - ред.) катер с людьми перевернулся в реке Амур в Хабаровске, на его борту было пять человек, двое из них выбрались на берег сами, еще троих ищут спасатели. "Хабаровским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении. Уточняется, что тела трех человек до сих пор не найдены, спасатели продолжают поиски. Место происшествия осмотрено, проводится проверка.

https://ria.ru/20240626/tanker-1955511463.html

https://ria.ru/20240605/astrakhan-1950657920.html

амур (река)

хабаровск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, амур (река), хабаровск, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)