https://ria.ru/20240707/kater-1957963316.html

В Хабаровске перевернулся катер с пятью людьми на борту

В Хабаровске перевернулся катер с пятью людьми на борту - РИА Новости, 07.07.2024

В Хабаровске перевернулся катер с пятью людьми на борту

Катер с людьми перевернулся в реке Амур в Хабаровске, на его борту было пять человек, два из них выбрались на берег сами, еще трех ищут спасатели, сообщает... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T05:46

2024-07-07T05:46

2024-07-07T05:46

происшествия

россия

амур (река)

хабаровск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Катер с людьми перевернулся в реке Амур в Хабаровске, на его борту было пять человек, два из них выбрались на берег сами, еще трех ищут спасатели, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю. "Около 2.00 (19.00 мск субботу - ред.) 7 июля в главное управление МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что недалеко от моста через реку Амур в Хабаровске затонул катер "Амур". В нем находилось пять человек, двум пассажирам - мужчине и женщине - удалось самостоятельно выплыть на берег, судьба судоводителя и еще двух женщин пока остается неизвестной", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Людей ищут три группы спасателей на катерах, они обследуют акваторию реки и береговую черту от моста и ниже по течению с обеих сторон. Как сообщается, на месте ЧП - и сотрудники полиции, которые проводят оперативно-следственные мероприятия. "По предварительным данным, люди в катере находились без спасательных жилетов. Как отмечают спасатели МЧС России, из-за подъема уровня воды при прохождении паводка на реке сейчас много плавает бревен и коряг, местами усилилось течение, водовороты", - добавляет главк. Всего к поисковым работам привлечено более 10 человек и четыре единицы техники.

https://ria.ru/20240602/turtsiya-1949966363.html

россия

амур (река)

хабаровск

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происшествия, россия, амур (река), хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)