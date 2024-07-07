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В Хабаровске перевернулся катер с пятью людьми на борту
В Хабаровске перевернулся катер с пятью людьми на борту - РИА Новости, 07.07.2024
В Хабаровске перевернулся катер с пятью людьми на борту
Катер с людьми перевернулся в реке Амур в Хабаровске, на его борту было пять человек, два из них выбрались на берег сами, еще трех ищут спасатели, сообщает... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T05:46
2024-07-07T05:46
2024-07-07T05:46
происшествия
россия
амур (река)
хабаровск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Катер с людьми перевернулся в реке Амур в Хабаровске, на его борту было пять человек, два из них выбрались на берег сами, еще трех ищут спасатели, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю. "Около 2.00 (19.00 мск субботу - ред.) 7 июля в главное управление МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что недалеко от моста через реку Амур в Хабаровске затонул катер "Амур". В нем находилось пять человек, двум пассажирам - мужчине и женщине - удалось самостоятельно выплыть на берег, судьба судоводителя и еще двух женщин пока остается неизвестной", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Людей ищут три группы спасателей на катерах, они обследуют акваторию реки и береговую черту от моста и ниже по течению с обеих сторон. Как сообщается, на месте ЧП - и сотрудники полиции, которые проводят оперативно-следственные мероприятия. "По предварительным данным, люди в катере находились без спасательных жилетов. Как отмечают спасатели МЧС России, из-за подъема уровня воды при прохождении паводка на реке сейчас много плавает бревен и коряг, местами усилилось течение, водовороты", - добавляет главк. Всего к поисковым работам привлечено более 10 человек и четыре единицы техники.
https://ria.ru/20240602/turtsiya-1949966363.html
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происшествия, россия, амур (река), хабаровск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Амур (река), Хабаровск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Хабаровске перевернулся катер с пятью людьми на борту
Хабаровские спасатели ищут трех человек, которые были на перевернувшемся катере
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Катер с людьми перевернулся в реке Амур в Хабаровске, на его борту было пять человек, два из них выбрались на берег сами, еще трех ищут спасатели, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
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"Около 2.00 (19.00 мск субботу - ред.) 7 июля в главное управление МЧС
России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что недалеко от моста через реку Амур в Хабаровске затонул катер "Амур". В нем находилось пять человек, двум пассажирам - мужчине и женщине - удалось самостоятельно выплыть на берег, судьба судоводителя и еще двух женщин пока остается неизвестной", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Людей ищут три группы спасателей на катерах, они обследуют акваторию реки и береговую черту от моста и ниже по течению с обеих сторон. Как сообщается, на месте ЧП - и сотрудники полиции, которые проводят оперативно-следственные мероприятия.
"По предварительным данным, люди в катере находились без спасательных жилетов. Как отмечают спасатели МЧС России, из-за подъема уровня воды при прохождении паводка на реке сейчас много плавает бревен и коряг, местами усилилось течение, водовороты", - добавляет главк.
Всего к поисковым работам привлечено более 10 человек и четыре единицы техники.