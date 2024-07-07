https://ria.ru/20240707/kabardino-balkarija-1958000389.html
В Кабардино-Балкарии от удара молнии погиб альпинист
В Кабардино-Балкарии от удара молнии погиб альпинист - РИА Новости, 07.07.2024
В Кабардино-Балкарии от удара молнии погиб альпинист
Альпинист из Тольятти погиб от удара молнии во время восхождения на гору в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T11:36
2024-07-07T11:36
2024-07-07T16:54
происшествия
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черекский район
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 7 июл - РИА Новости. Альпинист из Тольятти погиб от удара молнии во время восхождения на гору в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС. "В Черекском ущелье на горе Дыхтау (высота 5000 метров) турист погиб, предположительно, от удара молнии при восхождении", - говорится в сообщении. По данным МЧС, погибший - житель Тольятти 1973 года рождения, он был в составе зарегистрированной в альплагере "Безенги" группы из четырех человек. Для транспортировки тела погибшего на место выехали шесть спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России.
https://ria.ru/20240704/dom-1957438928.html
https://ria.ru/20240619/molniya-1954016405.html
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РИА Новости
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происшествия, тольятти, черекский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тольятти, Черекский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кабардино-Балкарии от удара молнии погиб альпинист
Альпинист из Тольятти погиб от удара молнии во время восхождения на гору в КБР