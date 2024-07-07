https://ria.ru/20240707/kabardino-balkarija-1958000389.html

В Кабардино-Балкарии от удара молнии погиб альпинист

В Кабардино-Балкарии от удара молнии погиб альпинист - РИА Новости, 07.07.2024

В Кабардино-Балкарии от удара молнии погиб альпинист

Альпинист из Тольятти погиб от удара молнии во время восхождения на гору в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T11:36

2024-07-07T11:36

2024-07-07T16:54

происшествия

тольятти

черекский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958052108_0:131:908:642_1920x0_80_0_0_b45a89219161bb5718a37abe76a0c92f.jpg

НАЛЬЧИК, 7 июл - РИА Новости. Альпинист из Тольятти погиб от удара молнии во время восхождения на гору в Черекском районе Кабардино-Балкарии, сообщило региональное ГУ МЧС. "В Черекском ущелье на горе Дыхтау (высота 5000 метров) турист погиб, предположительно, от удара молнии при восхождении", - говорится в сообщении. По данным МЧС, погибший - житель Тольятти 1973 года рождения, он был в составе зарегистрированной в альплагере "Безенги" группы из четырех человек. Для транспортировки тела погибшего на место выехали шесть спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда МЧС России.

https://ria.ru/20240704/dom-1957438928.html

https://ria.ru/20240619/molniya-1954016405.html

тольятти

черекский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, тольятти, черекский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)