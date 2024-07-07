https://ria.ru/20240707/jalta-1958025423.html

В Ялте задержали голого туриста

В Ялте задержали голого туриста - РИА Новости, 07.07.2024

В Ялте задержали голого туриста

Голого туриста задержали на набережной Ялты, на него составлен админпротокол за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T14:31

2024-07-07T14:31

2024-07-07T14:31

происшествия

ялта

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Голого туриста задержали на набережной Ялты, на него составлен админпротокол за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. "Поступило сообщение о неизвестном мужчине, который прогуливается по городской набережной в неподобающем виде - обнаженным, чем вызывает негодование находящихся вокруг граждан. Нарушитель общественного порядка был задержан, им оказался 31-летний приезжий мужчина, который так и не сумел объяснить причины своего вызывающего поведения", - говорится в сообщении. В отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Он остается задержанным на время проведения проверки.

https://ria.ru/20231207/rasprava-1914287020.html

ялта

республика крым

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ялта, республика крым