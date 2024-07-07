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В Ялте задержали голого туриста - РИА Новости, 07.07.2024
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14:31 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/jalta-1958025423.html
В Ялте задержали голого туриста
В Ялте задержали голого туриста - РИА Новости, 07.07.2024
В Ялте задержали голого туриста
Голого туриста задержали на набережной Ялты, на него составлен админпротокол за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T14:31
2024-07-07T14:31
происшествия
ялта
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Голого туриста задержали на набережной Ялты, на него составлен админпротокол за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. "Поступило сообщение о неизвестном мужчине, который прогуливается по городской набережной в неподобающем виде - обнаженным, чем вызывает негодование находящихся вокруг граждан. Нарушитель общественного порядка был задержан, им оказался 31-летний приезжий мужчина, который так и не сумел объяснить причины своего вызывающего поведения", - говорится в сообщении. В отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Он остается задержанным на время проведения проверки.
https://ria.ru/20231207/rasprava-1914287020.html
ялта
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происшествия, ялта, республика крым
Происшествия, Ялта, Республика Крым
В Ялте задержали голого туриста

Голого туриста задержали на набережной Ялты за мелкое хулиганство

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Голого туриста задержали на набережной Ялты, на него составлен админпротокол за мелкое хулиганство, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"Поступило сообщение о неизвестном мужчине, который прогуливается по городской набережной в неподобающем виде - обнаженным, чем вызывает негодование находящихся вокруг граждан. Нарушитель общественного порядка был задержан, им оказался 31-летний приезжий мужчина, который так и не сумел объяснить причины своего вызывающего поведения", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Он остается задержанным на время проведения проверки.
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