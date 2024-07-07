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Полиция в Тель-Авиве применила водометы для разгона демонстрантов - РИА Новости, 07.07.2024
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04:12 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/izrail-1957961143.html
Полиция в Тель-Авиве применила водометы для разгона демонстрантов
Полиция в Тель-Авиве применила водометы для разгона демонстрантов - РИА Новости, 07.07.2024
Полиция в Тель-Авиве применила водометы для разгона демонстрантов
Полиция Тель-Авива применила средства для разгона демонстрантов, включая водометы, и задержала двоих активистов за нарушение общественного порядка в ходе... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T04:12
2024-07-07T04:12
в мире
тель-авив
израиль
катар
биньямин нетаньяху
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл - РИА Новости. Полиция Тель-Авива применила средства для разгона демонстрантов, включая водометы, и задержала двоих активистов за нарушение общественного порядка в ходе незаконной акции протеста в центре города, следует из материалов пресс-службы полиции. В пятницу тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива в рамках еженедельной и согласованной с полицией акции, на которой к правительству было выдвинуто требование немедленно заключить сделку с палестинским движением ХАМАС и добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников. По окончании акции большинство участников разошлось по домам. По данным полиции, после окончания согласованной акции протеста небольшая группа активистов двинулась в сторону одной из городских магистралей с намерением перекрыть движение. Активисты жгли костры и вступали в столкновения с силами правопорядка. "Полиции пришлось объявить демонстрацию незаконной и прибегнуть к использованию средств для разгона демонстраций. В ходе разгона участников беспорядков полиция задержала двоих подозреваемых в нарушении общественного порядка", - говорится в сообщении полицейской пресс-службы. Пресс-служба полиции опубликовала видеоролик, на котором видно, как с помощью водомета правоохранители пытаются выдавить демонстрантов с проезжей части в Тель-Авиве. Сегодняшние антиправительственные акции приурочены к девяти месяцам с атаки бойцов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала нынешней эскалации палестино-израильского конфликта. В тот день радикалы похитили более 250 израильтян из южных районов Израиля в сектор Газа. Ранее на этой неделе в Катаре возобновились переговоры через посредников о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Глава израильской разведывательной службы "Мосад" Давид Барнеа вернулся в пятницу из Дохи с первого раунда переговоров. В офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщали, что на следующей неделе переговоры возобновятся. Там также подчеркивали, что разногласия между сторонами все еще сохраняются. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240316/protest-1933576167.html
https://ria.ru/20240420/mitingi-1941278381.html
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в мире, тель-авив, израиль, катар, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Израиль, Катар, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Полиция в Тель-Авиве применила водометы для разгона демонстрантов

Полиция Тель-Авива водометами разгоняла демонстрантов, арестовав двух человек

© AP Photo / Oded BaliltyПолицейские в Тель-Авиве
Полицейские в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Полицейские в Тель-Авиве. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл - РИА Новости. Полиция Тель-Авива применила средства для разгона демонстрантов, включая водометы, и задержала двоих активистов за нарушение общественного порядка в ходе незаконной акции протеста в центре города, следует из материалов пресс-службы полиции.
В пятницу тысячи израильтян вышли на улицы Тель-Авива в рамках еженедельной и согласованной с полицией акции, на которой к правительству было выдвинуто требование немедленно заключить сделку с палестинским движением ХАМАС и добиться освобождения удерживаемых в секторе Газа заложников. По окончании акции большинство участников разошлось по домам.
Тысячи протестующих в центре Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Сотни протестующих в Тель-Авиве требуют досрочных выборов в Израиле
16 марта, 23:02
По данным полиции, после окончания согласованной акции протеста небольшая группа активистов двинулась в сторону одной из городских магистралей с намерением перекрыть движение. Активисты жгли костры и вступали в столкновения с силами правопорядка.
"Полиции пришлось объявить демонстрацию незаконной и прибегнуть к использованию средств для разгона демонстраций. В ходе разгона участников беспорядков полиция задержала двоих подозреваемых в нарушении общественного порядка", - говорится в сообщении полицейской пресс-службы.
Пресс-служба полиции опубликовала видеоролик, на котором видно, как с помощью водомета правоохранители пытаются выдавить демонстрантов с проезжей части в Тель-Авиве.
Сегодняшние антиправительственные акции приурочены к девяти месяцам с атаки бойцов ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и начала нынешней эскалации палестино-израильского конфликта. В тот день радикалы похитили более 250 израильтян из южных районов Израиля в сектор Газа.
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В Тель-Авиве проходит митинг с требованием досрочных выборов
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Ранее на этой неделе в Катаре возобновились переговоры через посредников о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Глава израильской разведывательной службы "Мосад" Давид Барнеа вернулся в пятницу из Дохи с первого раунда переговоров. В офисе израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщали, что на следующей неделе переговоры возобновятся. Там также подчеркивали, что разногласия между сторонами все еще сохраняются.
Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.
По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 заложников, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
Антиправительственный митинг в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
В Тель-Авиве тысячи израильтян вышли на антиправительственную акцию
1 июня, 21:36
 
В миреТель-АвивИзраильКатарБиньямин НетаньяхуДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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