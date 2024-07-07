https://ria.ru/20240707/izbirateli-1958064647.html

Избиратели во Франции обсуждают вопросы миграции и безопасности

Избиратели во Франции обсуждают вопросы миграции и безопасности - РИА Новости, 07.07.2024

Избиратели во Франции обсуждают вопросы миграции и безопасности

Вопросы миграции, уровня жизни, а также безопасности волнуют французов, пришедших на участки для голосования на втором туре внеочередных парламентских выборов,... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T18:27

2024-07-07T18:27

2024-07-07T18:27

в мире

франция

париж

украина

жан-люк меланшон

эммануэль макрон

парламентские выборы во франции — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/07/1958011459_0:260:3071:1987_1920x0_80_0_0_e98bf224034443801afdb572574dce4c.jpg

ПАРИЖ, 7 июл - РИА Новости. Вопросы миграции, уровня жизни, а также безопасности волнуют французов, пришедших на участки для голосования на втором туре внеочередных парламентских выборов, выяснил корреспондент РИА Новости. В беседе с агентством избиратели также критиковали СМИ и говорили об усталости от существующих политических партий и их обещаниях. У школы на избирательном участке в спальном районе коммуны Сен-Дени в нескольких километрах от центра Парижа собираются избиратели, но вход в школу закрыт. "Наш кандидат от LFI ("Непокорившейся Франции" - ред.) победил уже в первом туре, больше 70% набрал, второго тура не понадобится", - рассказывает местный житель. Партия "Непокорившаяся Франция" экс-кандидата в президенты Франции Жан-Люка Меланшона входит в коалицию левых партий "Новый народный фронт", которые противостоят набирающим популярность правым силам, в частности, партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Особенности избирательной системы Франции предусматривают второй тур на голосовании за кандидатов в депутаты только в том случае, если в первом ни одному из претендентов не удалось набрать абсолютного большинства голосов пришедших на выборы. Судя по предвыборной агитации на стендах у избирательного участка коммуны Сен-Дени, левые силы здесь действительно популярны. Но такому успеху рады далеко не все даже в этом районе, где любят селиться мигранты из разных стран. "Не очень хорошая новость, они (левые силы - ред.) раздают французские документы направо и налево, хотят лишить полицию всех прав для борьбы с преступниками", - парирует женщина, также пришедшая проголосовать, и не знавшая, что в ее избирательном округе все было решено еще в первом туре. Французские правые во многом строили свою предвыборную кампанию на обещаниях активно бороться с притоком мигрантов, ужесточить правила получения права на проживание и гражданства Франции, тогда как левые традиционно выступают за более гуманное отношение к приезжим. Но есть и те, кто считает, что вопрос мигрантов не должен быть ключевым на этих выборах. 50-лентний Лоран, работающий экспедитором и традиционно голосующий за левые партии считает, что вопрос миграции "искусственно навязан" политиками и СМИ для отвлечения от реальных проблем, которые гораздо глубже, чем споры о том, принимать или нет выходцев из других стран. "Ситуация с Украиной показала нам, что Европа может принимать огромное число беженцев в короткие сроки вообще без дискуссий", - сказал собеседник агентства. По его словам, основные проблемы лежат в плоскости экономической политики, которая навязывается в рамках Европейского союза, "а не в способности принять десятки тысяч иностранцев". "Нужны кардинальные реформы европейских договоров, но сейчас это едва ли возможно", - считает он. Некоторые избиратели признают, что при голосовании учитывали не только свои предпочтения, но политический расклад. "Голосовать нужно, но не всегда получается за тех, кого действительно поддерживаешь", - посетовал 40-летний Александр - сотрудник IT компании. Он пояснил, что сам является сторонником социалиста Меланшона, но готов проголосовать за тех кандидатов, которые гарантировано проходят и отнимают голоса у крайне правых. Французы в воскресенье активно голосуют во втором, решающем туре внеочередных выборов в парламент, итоги которого определят, станет ли правая партия "Национальное объединение" - впервые в истории – ведущей силой в парламенте, займет ли ее лидер Жордан Барделла кресло премьер-министра и в каком составе парламенту предстоит работать как минимум год, прежде чем его вновь можно будет распустить. По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что дало бы ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав лишь 20,04%.

https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html

https://ria.ru/20240707/vybory-1958004375.html

https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956643297.html

https://ria.ru/20240705/ischeznovenie-1957543111.html

франция

париж

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, париж, украина, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, парламентские выборы во франции — 2024