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Республика Сербская БиГ вновь рассмотрит закон об иноагентах - РИА Новости, 07.07.2024
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11:20 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/inoagenty-1957996876.html
Республика Сербская БиГ вновь рассмотрит закон об иноагентах
Республика Сербская БиГ вновь рассмотрит закон об иноагентах - РИА Новости, 07.07.2024
Республика Сербская БиГ вновь рассмотрит закон об иноагентах
Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) вновь рассмотрит ранее отозванный закон об иноагентах, заявил РИА Новости президент республики Милорад Додик. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T11:20
2024-07-07T11:20
в мире
республика сербская
милорад додик
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) вновь рассмотрит ранее отозванный закон об иноагентах, заявил РИА Новости президент республики Милорад Додик. Правительство Республики Сербской в мае отозвало из парламента закон об иноагентах, обсуждение которого началось там в сентябре прошлого года. "Предложение закона об отдельной регистрации и открытости работы некоммерческих организаций было отозвано на доработку, но он будет снова возвращен на рассмотрение", - указал Додик. "Из-за упреков, касающихся европейских норм, была достигнута договоренность о том, что это предложение будет отозвано для дополнительного согласования с законами, которые применяются в Европейском союзе", - пояснил он.
https://ria.ru/20240707/dodik-1957986888.html
https://ria.ru/20240606/putin-1951153136.html
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в мире, республика сербская, милорад додик
В мире, Республика Сербская, Милорад Додик
Республика Сербская БиГ вновь рассмотрит закон об иноагентах

Республика Сербская БиГ вновь рассмотрит ранее отозванный закон об иноагентах

© AP Photo / Radivoje PavicicБоснийские сербы
Боснийские сербы - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Radivoje Pavicic
Боснийские сербы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) вновь рассмотрит ранее отозванный закон об иноагентах, заявил РИА Новости президент республики Милорад Додик.
Правительство Республики Сербской в мае отозвало из парламента закон об иноагентах, обсуждение которого началось там в сентябре прошлого года.
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"Предложение закона об отдельной регистрации и открытости работы некоммерческих организаций было отозвано на доработку, но он будет снова возвращен на рассмотрение", - указал Додик.
"Из-за упреков, касающихся европейских норм, была достигнута договоренность о том, что это предложение будет отозвано для дополнительного согласования с законами, которые применяются в Европейском союзе", - пояснил он.
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В миреРеспублика СербскаяМилорад Додик
 
 
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