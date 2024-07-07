https://ria.ru/20240707/inoagenty-1957996876.html

Республика Сербская БиГ вновь рассмотрит закон об иноагентах

Республика Сербская БиГ вновь рассмотрит закон об иноагентах - РИА Новости, 07.07.2024

Республика Сербская БиГ вновь рассмотрит закон об иноагентах

Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) вновь рассмотрит ранее отозванный закон об иноагентах, заявил РИА Новости президент республики Милорад Додик. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T11:20

2024-07-07T11:20

2024-07-07T11:20

в мире

республика сербская

милорад додик

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Республика Сербская Боснии и Герцеговины (РС БиГ) вновь рассмотрит ранее отозванный закон об иноагентах, заявил РИА Новости президент республики Милорад Додик. Правительство Республики Сербской в мае отозвало из парламента закон об иноагентах, обсуждение которого началось там в сентябре прошлого года. "Предложение закона об отдельной регистрации и открытости работы некоммерческих организаций было отозвано на доработку, но он будет снова возвращен на рассмотрение", - указал Додик. "Из-за упреков, касающихся европейских норм, была достигнута договоренность о том, что это предложение будет отозвано для дополнительного согласования с законами, которые применяются в Европейском союзе", - пояснил он.

https://ria.ru/20240707/dodik-1957986888.html

https://ria.ru/20240606/putin-1951153136.html

республика сербская

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, республика сербская, милорад додик