https://ria.ru/20240707/indoneziya-1958012161.html
В России оценили отказ Индонезии подписать документ сходки по Украине
В России оценили отказ Индонезии подписать документ сходки по Украине - РИА Новости, 07.07.2024
В России оценили отказ Индонезии подписать документ сходки по Украине
Россия позитивно оценивает отказ Индонезии подписать итоговый документ "сходки" в Бюргенштоке, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T13:12
2024-07-07T13:12
2024-07-07T13:12
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ДЖАКАРТА, 7 июл - РИА Новости. Россия позитивно оценивает отказ Индонезии подписать итоговый документ "сходки" в Бюргенштоке, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии. Джакарта не стала посылать представителя для участия в недавней конференции в Швейцарии по Украине, Индонезию на мероприятии представил посол страны. Джакарта также отказалась подписывать совместное коммюнике конференции из-за отсутствия на мероприятии обеих сторон конфликта. "Разумеется, мы позитивно оцениваем этот шаг индонезийских партнеров - особенно то, что они не присоединились к итоговому документу, который был принят на "сходке" в Бюргенштоке. Уверены, что наши партнеры понимают, что на таких мероприятиях должны быть не только представлены все заинтересованные стороны, но и все они должны участвовать в формулировании повестки переговоров", - отметил Толченов. Он добавил, что на подобных конференциях должна обсуждаться "не приказавшая долго жить "формула" гражданина Зеленского", а более насущные вопросы, которые важны и для России, и для других участников переговоров. По словам дипломата, в Индонезии понимают, что главная задача сейчас состоит в поиске пути к устойчивому урегулированию кризиса на условиях, которые российская сторона неоднократно озвучивала. Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит требования к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.
https://ria.ru/20240606/indoneziya-1951045828.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, россия, джакарта, запорожская аэс
В мире, Индонезия, Россия, Джакарта, Запорожская АЭС
В России оценили отказ Индонезии подписать документ сходки по Украине
Россия позитивно оценила отказ Индонезии подписать документ сходки по Украине
ДЖАКАРТА, 7 июл - РИА Новости. Россия позитивно оценивает отказ Индонезии подписать итоговый документ "сходки" в Бюргенштоке, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии.
Джакарта
не стала посылать представителя для участия в недавней конференции в Швейцарии
по Украине, Индонезию на мероприятии представил посол страны. Джакарта также отказалась подписывать совместное коммюнике конференции из-за отсутствия на мероприятии обеих сторон конфликта.
"Разумеется, мы позитивно оцениваем этот шаг индонезийских партнеров - особенно то, что они не присоединились к итоговому документу, который был принят на "сходке" в Бюргенштоке. Уверены, что наши партнеры понимают, что на таких мероприятиях должны быть не только представлены все заинтересованные стороны, но и все они должны участвовать в формулировании повестки переговоров", - отметил Толченов. Он добавил, что на подобных конференциях должна обсуждаться "не приказавшая долго жить "формула" гражданина Зеленского", а более насущные вопросы, которые важны и для России, и для других участников переговоров.
По словам дипломата, в Индонезии понимают, что главная задача сейчас состоит в поиске пути к устойчивому урегулированию кризиса на условиях, которые российская сторона неоднократно озвучивала.
Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву
контроль над Запорожской АЭС
, а также содержит требования к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям
, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта.