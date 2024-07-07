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Посол в Индонезии рассказал, чего ожидает от нового президента страны - РИА Новости, 07.07.2024
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10:25 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/indoneziya-1957988588.html
Посол в Индонезии рассказал, чего ожидает от нового президента страны
Посол в Индонезии рассказал, чего ожидает от нового президента страны - РИА Новости, 07.07.2024
Посол в Индонезии рассказал, чего ожидает от нового президента страны
Россия надеется, что избранный президент Индонезии Прабово Субианто будет проводить самостоятельную политику, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T10:25
2024-07-07T10:25
в мире
индонезия
россия
прабово субианто
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ДЖАКАРТА, 7 июл - РИА Новости. Россия надеется, что избранный президент Индонезии Прабово Субианто будет проводить самостоятельную политику, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии. Генеральная избирательная комиссия Индонезии официально объявила 72-летнего Прабово Субианто, министра обороны страны, следующим президентом Индонезии. Инаугурация Субианто пройдет 20 октября. "Задачей-минимум вижу то, чтобы новый президент Индонезии по крайней мере продолжал проводить самостоятельную политику (страны - ред.)… Уверен, что он будет придерживаться независимого политического курса и доброжелательного отношения к нашей стране, поддержит курс на взаимовыгодное сотрудничество", - отметил посол. По словам Толченова, Индонезия уже сейчас проводит "независимую и самостоятельную" внешнюю политику, основанную на национальных интересах, а не "подсказках из-за рубежа". "Я уже достаточно давно сделал такой вывод: индонезийцы играют "от себя", - пояснил дипломат.
https://ria.ru/20240706/karty-1957863440.html
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в мире, индонезия, россия, прабово субианто
В мире, Индонезия, Россия, Прабово Субианто
Посол в Индонезии рассказал, чего ожидает от нового президента страны

Посол Толченов: Россия надеется на независимый политический курс главы Индонезии

© AP Photo / Vincent ThianПрабово Субианто
Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© AP Photo / Vincent Thian
Прабово Субианто. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 7 июл - РИА Новости. Россия надеется, что избранный президент Индонезии Прабово Субианто будет проводить самостоятельную политику, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии.
Генеральная избирательная комиссия Индонезии официально объявила 72-летнего Прабово Субианто, министра обороны страны, следующим президентом Индонезии. Инаугурация Субианто пройдет 20 октября.
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"Задачей-минимум вижу то, чтобы новый президент Индонезии по крайней мере продолжал проводить самостоятельную политику (страны - ред.)… Уверен, что он будет придерживаться независимого политического курса и доброжелательного отношения к нашей стране, поддержит курс на взаимовыгодное сотрудничество", - отметил посол.
По словам Толченова, Индонезия уже сейчас проводит "независимую и самостоятельную" внешнюю политику, основанную на национальных интересах, а не "подсказках из-за рубежа". "Я уже достаточно давно сделал такой вывод: индонезийцы играют "от себя", - пояснил дипломат.
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В миреИндонезияРоссияПрабово Субианто
 
 
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