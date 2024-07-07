https://ria.ru/20240707/indoneziya-1957988588.html

Посол в Индонезии рассказал, чего ожидает от нового президента страны

Посол в Индонезии рассказал, чего ожидает от нового президента страны - РИА Новости, 07.07.2024

Посол в Индонезии рассказал, чего ожидает от нового президента страны

Россия надеется, что избранный президент Индонезии Прабово Субианто будет проводить самостоятельную политику, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T10:25

2024-07-07T10:25

2024-07-07T10:25

в мире

индонезия

россия

прабово субианто

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ДЖАКАРТА, 7 июл - РИА Новости. Россия надеется, что избранный президент Индонезии Прабово Субианто будет проводить самостоятельную политику, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии. Генеральная избирательная комиссия Индонезии официально объявила 72-летнего Прабово Субианто, министра обороны страны, следующим президентом Индонезии. Инаугурация Субианто пройдет 20 октября. "Задачей-минимум вижу то, чтобы новый президент Индонезии по крайней мере продолжал проводить самостоятельную политику (страны - ред.)… Уверен, что он будет придерживаться независимого политического курса и доброжелательного отношения к нашей стране, поддержит курс на взаимовыгодное сотрудничество", - отметил посол. По словам Толченова, Индонезия уже сейчас проводит "независимую и самостоятельную" внешнюю политику, основанную на национальных интересах, а не "подсказках из-за рубежа". "Я уже достаточно давно сделал такой вывод: индонезийцы играют "от себя", - пояснил дипломат.

https://ria.ru/20240706/karty-1957863440.html

https://ria.ru/20240320/subianto-1934549823.html

индонезия

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, индонезия, россия, прабово субианто