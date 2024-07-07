https://ria.ru/20240707/indoneziya-1957988588.html
Посол в Индонезии рассказал, чего ожидает от нового президента страны
Посол в Индонезии рассказал, чего ожидает от нового президента страны - РИА Новости, 07.07.2024
Посол в Индонезии рассказал, чего ожидает от нового президента страны
Россия надеется, что избранный президент Индонезии Прабово Субианто будет проводить самостоятельную политику, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T10:25
2024-07-07T10:25
2024-07-07T10:25
в мире
индонезия
россия
прабово субианто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875909744_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_c538bbc12ca3763f780605e2619ce025.jpg
ДЖАКАРТА, 7 июл - РИА Новости. Россия надеется, что избранный президент Индонезии Прабово Субианто будет проводить самостоятельную политику, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии. Генеральная избирательная комиссия Индонезии официально объявила 72-летнего Прабово Субианто, министра обороны страны, следующим президентом Индонезии. Инаугурация Субианто пройдет 20 октября. "Задачей-минимум вижу то, чтобы новый президент Индонезии по крайней мере продолжал проводить самостоятельную политику (страны - ред.)… Уверен, что он будет придерживаться независимого политического курса и доброжелательного отношения к нашей стране, поддержит курс на взаимовыгодное сотрудничество", - отметил посол. По словам Толченова, Индонезия уже сейчас проводит "независимую и самостоятельную" внешнюю политику, основанную на национальных интересах, а не "подсказках из-за рубежа". "Я уже достаточно давно сделал такой вывод: индонезийцы играют "от себя", - пояснил дипломат.
https://ria.ru/20240706/karty-1957863440.html
https://ria.ru/20240320/subianto-1934549823.html
индонезия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875909744_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_4f08b54d372d52ab307488651acb4ffc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, россия, прабово субианто
В мире, Индонезия, Россия, Прабово Субианто
Посол в Индонезии рассказал, чего ожидает от нового президента страны
Посол Толченов: Россия надеется на независимый политический курс главы Индонезии
ДЖАКАРТА, 7 июл - РИА Новости. Россия надеется, что избранный президент Индонезии Прабово Субианто будет проводить самостоятельную политику, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии.
Генеральная избирательная комиссия Индонезии официально объявила 72-летнего Прабово Субианто, министра обороны страны, следующим президентом Индонезии. Инаугурация Субианто пройдет 20 октября.
"Задачей-минимум вижу то, чтобы новый президент Индонезии
по крайней мере продолжал проводить самостоятельную политику (страны - ред.)… Уверен, что он будет придерживаться независимого политического курса и доброжелательного отношения к нашей стране, поддержит курс на взаимовыгодное сотрудничество", - отметил посол.
По словам Толченова, Индонезия уже сейчас проводит "независимую и самостоятельную" внешнюю политику, основанную на национальных интересах, а не "подсказках из-за рубежа". "Я уже достаточно давно сделал такой вывод: индонезийцы играют "от себя", - пояснил дипломат.