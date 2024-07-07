Индонезии нужно донести инициативу по Украине до России, заявил Толченов
Посол Толченов: Индонезия должна донести свою мирную инициативу до России
© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 7 июл - РИА Новости. Индонезии следует официально донести свою мирную инициативу по Украине до российского руководства, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии.
В июне 2023 года министр обороны Индонезии, а сейчас и избранный президент страны Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования украинского конфликта. В него входило создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения и размещение там миротворцев ООН. Он также призвал "не возлагать вину на какую-либо из сторон" в конфликте. План Субианто был почти сразу же отвергнул Киевом, который заклеймил его как "пророссийский". Субианто повторно предложил свой план и в этом году, после чего инициатива вновь была отвернула лично Зеленским.
"Когда выдвигается какая-то дипломатическая инициатива по урегулированию некой кризисной ситуации, она все-таки должна быть доведена до обеих сторон. В данном случае, действительно, гражданина Зеленского подвели к избранному президенту Индонезии Прабово Субианто в Сингапуре, и они разговаривали по этой тематике. Но с российской стороной, с российским президентом такого контакта пока не было", - рассказал Толченов.
По его словам, Москва знает об индонезийской мирной инициативе из открытых источников: из газет, со слов неких заинтересованных лиц.
"В таких серьезных делах важно знать нюансы и детали. Поэтому мы все-таки рассчитываем, что если указанная инициатива будет и далее продвигаться, то индонезийская сторона и избранный президент найдут возможность официально и напрямую донести ее до сведения российского руководства", - призвал дипломат.
Посол России заявила, что индонезийцы хотят себе президента уровня Путина
30 октября 2023, 07:34