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Индонезии нужно донести инициативу по Украине до России, заявил Толченов - РИА Новости, 07.07.2024
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12:09 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/indonezija-1958004483.html
Индонезии нужно донести инициативу по Украине до России, заявил Толченов
Индонезии нужно донести инициативу по Украине до России, заявил Толченов - РИА Новости, 07.07.2024
Индонезии нужно донести инициативу по Украине до России, заявил Толченов
Индонезии следует официально донести свою мирную инициативу по Украине до российского руководства, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с... РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T12:09
2024-07-07T12:09
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ДЖАКАРТА, 7 июл - РИА Новости. Индонезии следует официально донести свою мирную инициативу по Украине до российского руководства, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии. В июне 2023 года министр обороны Индонезии, а сейчас и избранный президент страны Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования украинского конфликта. В него входило создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения и размещение там миротворцев ООН. Он также призвал "не возлагать вину на какую-либо из сторон" в конфликте. План Субианто был почти сразу же отвергнул Киевом, который заклеймил его как "пророссийский". Субианто повторно предложил свой план и в этом году, после чего инициатива вновь была отвернула лично Зеленским. "Когда выдвигается какая-то дипломатическая инициатива по урегулированию некой кризисной ситуации, она все-таки должна быть доведена до обеих сторон. В данном случае, действительно, гражданина Зеленского подвели к избранному президенту Индонезии Прабово Субианто в Сингапуре, и они разговаривали по этой тематике. Но с российской стороной, с российским президентом такого контакта пока не было", - рассказал Толченов. По его словам, Москва знает об индонезийской мирной инициативе из открытых источников: из газет, со слов неких заинтересованных лиц. "В таких серьезных делах важно знать нюансы и детали. Поэтому мы все-таки рассчитываем, что если указанная инициатива будет и далее продвигаться, то индонезийская сторона и избранный президент найдут возможность официально и напрямую донести ее до сведения российского руководства", - призвал дипломат.
https://ria.ru/20240606/zelenskiy-1950932517.html
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в мире, индонезия, украина, киев, прабово субианто, оон, россия
В мире, Индонезия, Украина, Киев, Прабово Субианто, ООН, Россия
Индонезии нужно донести инициативу по Украине до России, заявил Толченов

Посол Толченов: Индонезия должна донести свою мирную инициативу до России

© Depositphotos.com / realinemediaДеловой район в Джакарте, Индонезия
Деловой район в Джакарте, Индонезия - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Depositphotos.com / realinemedia
Деловой район в Джакарте, Индонезия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 7 июл - РИА Новости. Индонезии следует официально донести свою мирную инициативу по Украине до российского руководства, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии.
В июне 2023 года министр обороны Индонезии, а сейчас и избранный президент страны Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования украинского конфликта. В него входило создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения и размещение там миротворцев ООН. Он также призвал "не возлагать вину на какую-либо из сторон" в конфликте. План Субианто был почти сразу же отвергнул Киевом, который заклеймил его как "пророссийский". Субианто повторно предложил свой план и в этом году, после чего инициатива вновь была отвернула лично Зеленским.
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"Когда выдвигается какая-то дипломатическая инициатива по урегулированию некой кризисной ситуации, она все-таки должна быть доведена до обеих сторон. В данном случае, действительно, гражданина Зеленского подвели к избранному президенту Индонезии Прабово Субианто в Сингапуре, и они разговаривали по этой тематике. Но с российской стороной, с российским президентом такого контакта пока не было", - рассказал Толченов.
По его словам, Москва знает об индонезийской мирной инициативе из открытых источников: из газет, со слов неких заинтересованных лиц.
"В таких серьезных делах важно знать нюансы и детали. Поэтому мы все-таки рассчитываем, что если указанная инициатива будет и далее продвигаться, то индонезийская сторона и избранный президент найдут возможность официально и напрямую донести ее до сведения российского руководства", - призвал дипломат.
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В миреИндонезияУкраинаКиевПрабово СубиантоООНРоссия
 
 
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