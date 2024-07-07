https://ria.ru/20240707/indonezija-1958004483.html

Индонезии нужно донести инициативу по Украине до России, заявил Толченов

Индонезии нужно донести инициативу по Украине до России, заявил Толченов - РИА Новости, 07.07.2024

Индонезии нужно донести инициативу по Украине до России, заявил Толченов

Индонезии следует официально донести свою мирную инициативу по Украине до российского руководства, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с... РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T12:09

2024-07-07T12:09

2024-07-07T12:09

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ДЖАКАРТА, 7 июл - РИА Новости. Индонезии следует официально донести свою мирную инициативу по Украине до российского руководства, заявил РИА Новости Сергей Толченов в своем первом интервью с прессой после назначения новым послом Российской Федерации в Индонезии. В июне 2023 года министр обороны Индонезии, а сейчас и избранный президент страны Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования украинского конфликта. В него входило создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения и размещение там миротворцев ООН. Он также призвал "не возлагать вину на какую-либо из сторон" в конфликте. План Субианто был почти сразу же отвергнул Киевом, который заклеймил его как "пророссийский". Субианто повторно предложил свой план и в этом году, после чего инициатива вновь была отвернула лично Зеленским. "Когда выдвигается какая-то дипломатическая инициатива по урегулированию некой кризисной ситуации, она все-таки должна быть доведена до обеих сторон. В данном случае, действительно, гражданина Зеленского подвели к избранному президенту Индонезии Прабово Субианто в Сингапуре, и они разговаривали по этой тематике. Но с российской стороной, с российским президентом такого контакта пока не было", - рассказал Толченов. По его словам, Москва знает об индонезийской мирной инициативе из открытых источников: из газет, со слов неких заинтересованных лиц. "В таких серьезных делах важно знать нюансы и детали. Поэтому мы все-таки рассчитываем, что если указанная инициатива будет и далее продвигаться, то индонезийская сторона и избранный президент найдут возможность официально и напрямую донести ее до сведения российского руководства", - призвал дипломат.

https://ria.ru/20240606/zelenskiy-1950932517.html

https://ria.ru/20231030/indoneziya-1906070899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия, украина, киев, прабово субианто, оон, россия