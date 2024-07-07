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В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 07.07.2024
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11:12 07.07.2024
https://ria.ru/20240707/herson-1957995950.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 07.07.2024
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2024
2024-07-07T11:12
2024-07-07T11:12
в мире
россия
херсон
херсонская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена. Ранее в воскресенье министерство энергетики Украины заявляло, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне повреждено здание оператора распределения электроэнергии. При этом в министерстве не уточнили, о каких именно объектах идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231015/vzryv-1902874344.html
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в мире, россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Херсоне прогремели взрывы

"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном СМИ.
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена.
Ранее в воскресенье министерство энергетики Украины заявляло, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне повреждено здание оператора распределения электроэнергии. При этом в министерстве не уточнили, о каких именно объектах идет речь.
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Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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