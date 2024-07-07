https://ria.ru/20240707/herson-1957995950.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 07.07.2024

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2024

2024-07-07T11:12

2024-07-07T11:12

2024-07-07T11:12

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена. Ранее в воскресенье министерство энергетики Украины заявляло, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне повреждено здание оператора распределения электроэнергии. При этом в министерстве не уточнили, о каких именно объектах идет речь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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https://ria.ru/20240705/himars-1957702231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины