В Херсоне прогремели взрывы
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області Украинские пожарные
© Фото : Головне управління ДСНС України у Полтавській області
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном СМИ.
Украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Херсоне
15 октября 2023, 10:55
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена.
Ранее в воскресенье министерство энергетики Украины заявляло, что в подконтрольном ВСУ городе Херсоне повреждено здание оператора распределения электроэнергии. При этом в министерстве не уточнили, о каких именно объектах идет речь.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.